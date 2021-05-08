Лунный календарь стрижек и окрашиваний с 10 по 15 мая 2021
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Лунный календарь стрижек и окрашиваний с 10 по 15 мая 2021

7:20:415/8/2021Фото: PxHere
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Будет 4 благоприятных дня для стрижки и окрашивания волос в середине мая 2021 года.

волосы, стрижка, окрашивание
Все процедуры с волосами лучше делать в благоприятные для этого дни

10 мая

День благоприятен для стрижек на любые волосы. Если хотите максимально поменять образ - снимайте побольше длины. Если просто подправить образ - рекомендуется только подровнять кончики волос.

Окрашивание волосам не повредит. Укладку можно сделать небрежной.

11 мая

Если вас преследуют неудачи, подстричь волосы стоит именно сегодня. Обновление можно запустить именно в новолуние. окрашивание - нейтрально, но для химической завивки день очень подходит. Уходовые процедуры окажутся очень полезными.

Необычные укладки способны привлечь удачу - дерзайте.

12 мая

Очень благоприятный день для любой стрижки - волосы укрепятся и долго будут выглядеть ухоженными и здоровыми. Окрашивания тоже нисколько не повредят и результат окрашивания вас будет долго радовать.

13 мая

Если вам нужно отращивать волосы, то сегодня тот самый день, когда нужно чуть подровнять кончики, чтобы ускорить рост волос. Любые действия парикмахера притянут к вам денежную удачу. Но кардинально менять стрижку сегодня не стоит - можно заработать кучу хлопот.

Окрашивания и химическая завивка будут удачными, особенно если для окрашивания вы примените натуральные красители.

14 мая

Стрижки и окрашивания сегодня крайне неблагоприятны, но корни подкрасить можно.  Сложные кладки не рекомендуются -лучше просто чаще причесываться.

15 мая

Стрижки допустимы, если они кардинально не меняют вашего образа. Очень благоприятны сегодня уходовые процедуры и окрашивая в холодные оттенки. Укладку можно делать попышнее.

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