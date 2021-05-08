Удачные работы в огороде перед Новолунием в мае 2021: что можно сажать из культур?

Новолуние в мае 2021 года настанет 11 числа. как известно - новолуние и полнолуние - это худшие даты для работы в огороде. Рассадой и посадками заниматься не рекомендуется вовсе. К тому же, действие новолуния распространяется на сутки до и сутки после этого события. Как провести последние дни перед новолунием с пользой?
8 и 9 мая
Сегодня можно вносить органическую подкормку для растений, дающих урожай над землей. Можно рыхлить землю. пропалывать, бороться с сорняками и вредителями путем опрыскиваний. Можно пасынковать подросшую рассаду и прореживать всходы морковь и свеклы.
Можно садить ампельные и вьющиеся цветы, календулу.
Для замедления роста газона его сегодня можно стричь.
10 мая
За день до новолуния 11 мая не рекомендуется проведение никаких работ в саду и огороде. Сегодня можно замочить семена для проращивания, вносить подкормку, вырезать ненужную поросль, убирать сухие ветки, стричь газон, чтобы он дольше не рос.
Удачным будет сбор лекарственных трав, сжигание сухой листвы и травы (не забывайте о противопожарной безопасности).