Удачные работы в огороде перед Новолунием в мае 2021: что можно сажать из культур?
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Удачные работы в огороде перед Новолунием в мае 2021: что можно сажать из культур?

8:20:375/8/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Действие новолуния распространяется на сутки до и сутки после этого события. Как провести последние дни перед новолунием с пользой?

рассада, перцы
Рассаду перед новолунием высаживать неблагоприятно

Новолуние в мае 2021 года настанет 11 числа. как известно - новолуние и полнолуние - это худшие даты для работы в огороде. Рассадой и посадками заниматься не рекомендуется вовсе. К тому же, действие новолуния распространяется на сутки до и сутки после этого события. Как провести последние дни перед новолунием с пользой?

8 и 9 мая

Сегодня можно вносить органическую подкормку для растений, дающих урожай над землей. Можно рыхлить землю. пропалывать, бороться с сорняками и вредителями путем опрыскиваний. Можно пасынковать подросшую рассаду и прореживать всходы морковь и свеклы.

Можно садить ампельные и вьющиеся цветы, календулу.

Для замедления роста газона его сегодня можно стричь.

10 мая

За день до новолуния 11 мая не рекомендуется проведение никаких работ в саду и огороде. Сегодня можно замочить семена для проращивания, вносить подкормку, вырезать ненужную поросль, убирать сухие ветки, стричь газон, чтобы он дольше не рос.

Удачным будет сбор лекарственных трав, сжигание сухой листвы и травы (не забывайте о противопожарной безопасности).

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