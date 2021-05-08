Путин не поздравил с Днем Победы президентов Украины и Грузии

Владимир Путин 8 мая направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии в Днем Победы, сообщили на сайте Кремля.
Кроме того, поздравления российского лидера по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне адресованы народам Грузии и Украины. Президентов этих двух стран Владимир Путин снова не поздравил.
В поздравлениях глава РФ подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.
«Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», – отметил Владимир Путин.
Он выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами.
Владимир Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.
Официальный Киев российский президент не поздравляет с Днем Победы с 2014 года, когда в стране произошла смена власти после майдана. Тбилиси не получает поздравления с 2009 года, после вооруженного конфликта между Россией и Грузией в Южной Осетии.