Неблагоприятные даты для посадки картофеля в мае 2021 по лунному календарю
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Неблагоприятные даты для посадки картофеля в мае 2021 по лунному календарю

10:20:295/8/2021Фото: pxhere
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К высаживанию картофеля приступают тогда, когда земля на глубине штыка лопаты прогрелась минимум до 10 градусов тепла. Температура днем должна быть не менее 16-18 градусов тепла.

картофель
Посадку картофеля можно начинать с цветением черемухи

Сроки посадки картофеля в каждом регионе могут отличаться, поскольку все зависит от того, насколько прогрелась земля и будут ли еще заморозки по ночам.

Смысла садить в холодную землю картофель нет - клубень содержит в себе много жидкости и если она замерзнет, то все процессы в нем прекратятся и всходов не будет.

К высаживанию картофеля приступают тогда, когда земля на глубине штыка лопаты прогрелась минимум до 10 градусов тепла. Температура днем должна быть не менее 16-18 градусов тепла.

По народным приметам можно определить сроки посадки картофеля так: можно садить, когда черемуха отцветает и сбрасывает цвет, когда на березе появились листочки размером монетку, либо когда первые одуванчики сформируют белые шары с семенами.

Однозначно рекомендуется избегать дней новолуния (11 мая) и полнолуния (26 мая).

Плохие дни

6, 7, 8, 9, 10, 25, 26, 27, 28, 29 мая 2021 года

Самые плохие дни 

1, 2, 3, 4, 5, 30, 31 мая

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