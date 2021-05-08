Умерших и заразившихся коронавирусом за сутки на 8 мая посчитали в России

В России продолжается рост случаев заболеваемости коронавирусом. За сутки прирост составил 8,3 тысяч человек. Общее число инфицированных в стране - 4,871 млн человек.
Смертельных исходов заражения в России — 370, за весь период пандемии смертность составила 112 992 случая. За последние 24 часа выписались из больниц с выздоровлением 8255 пациентов, что за весь период составило 4,488 млн человек.
Лидером по числу заразившихся россиян по-прежнему является Москва — 2 765 с выявленными заражениями, далее Санкт-Петербург — 726 и Московская область — 630.
В мире по уровню заболеваемости коронавирусом лидирует США — 32,65 млн человек. В Индии — 21,89 млн, Бразилии — 15,08 млн, Франции — 5,8 млн и Турции — 4,99 млн заразившихся за весь период пандемии человек.