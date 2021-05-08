Умерших и заразившихся коронавирусом за сутки на 8 мая посчитали в России
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Умерших и заразившихся коронавирусом за сутки на 8 мая посчитали в России

5:56:505/8/2021Фото: Pixabay
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Москва лидирует по числу новых заражений с 2756 выявленными случаями за последние 24 часа.

В России граждане продолжают заражаться коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В России продолжается рост случаев заболеваемости коронавирусом. За сутки прирост составил 8,3 тысяч человек. Общее число инфицированных в стране - 4,871 млн человек.

Смертельных исходов заражения в России — 370, за весь период пандемии смертность составила 112 992 случая. За последние 24 часа выписались из больниц с выздоровлением 8255 пациентов, что за весь период составило 4,488 млн человек.

Лидером по числу заразившихся россиян по-прежнему является Москва — 2 765 с выявленными заражениями, далее Санкт-Петербург — 726 и Московская область — 630.

В мире по уровню заболеваемости коронавирусом лидирует США — 32,65 млн человек. В Индии — 21,89 млн, Бразилии — 15,08 млн, Франции — 5,8 млн и Турции — 4,99 млн заразившихся за весь период пандемии человек.

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