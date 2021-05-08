Флагами с японской символикой украсили улицы Владивостока ко Дню Победы

Во Владивостоке накануне Дня Победы были заменены все флаги, которые были ранее развешены в честь праздника.
Недовольство горожан вызвали полотна, напоминавшие символику японских Военно-морских сил, которые воевали на стороне Германии. Теперь в городе развешены флаги с триколором и уже ничто не смущает местных жителей.
По факту использования ненадлежащей символики проводится проверка. Власти города заявили, что за смену флагов они не будут оплачивать организации, которая занималась украшением улиц города к празднику.
«Согласно каталогу оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом «Победа», в качестве одного из вариантов для флаговых консолей может использоваться изображение ордена Отечественной войны на фоне из расходящихся красных лент. При этом пространство между полосами остается пустым. Однако исполнитель работ изготовил флаги на бело-красном фоне», — уточнили в администрации города.