ФБК-иноагент Навального переезжает в Грузию. Вещать будут из-за границы
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ФБК-иноагент Навального переезжает в Грузию. Вещать будут из-за границы

6:42:265/8/2021
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Планируют делать студию «Навальный LIVE» в Тбилиси или окрестностях, куда переправляют технику из Москвы, чтобы там организовывать эфиры.

Алексей Навальный
Навальный сидит в покровской колонии

ФБК (признан иноагентом) перевезет студию и часть сотрудников в Грузию. Оттуда Фонд
борьбы с коррупцией Алексея Навального (признан иноагентом) планирует вести эфиры. В Тбилиси уже уехала часть представителей организации.

«Есть факт наличия сотрудников ФБК (признан игоагентом) в Грузии, это факт внутри организации не скрывается, все всё прекрасно знают. Также они планируют делать студию, весь «Навальный LIVE» в Тбилиси или окрестностях, они туда переправляют технику из московской студии, чтобы там организовывать эфиры», — цитирует РБК своего источника.

За границу уже переправили часть дорогостоящей техники, мебель и другие нужные вещи. Предполагают уехать надолго по общему решению руководства ФБК (признан иноагентом). Пока неизвестно, будут они просить политического убежища у Тбилиси.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" месяц назад прокуратура после проверки установила, что ФБК (признан иноагентом) создан для свержения существующего строя по  сценарию «цветной революции». Позже соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске штабов по все России. Закрылся он и в Новосибирске.

Мосгорсуд, напомним запретил ФБК и Фонду защиты прав граждан (признаны иноагентами) совершать определенные действия до конца судебного процесса о признании этих организаций экстремистскими. Суд состоится 17 мая.

Между тем, Волков опроверг информацию о переезде студии, назвав ее фейком.

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