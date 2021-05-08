9 мая 2021 – родительский день: запреты дня, за кого молятся и что делать на кладбище

День Победы 9 мая также считается днем поминовения родителей и близких. О запретах и том, за кого молиться - в нашем материале.
9 мая принято вспоминать покойных близких людей, которые участвовали в войне, погибли на поле битвы, отдали свою жизнь ради спасения миллионов. Архиерейский собор в 1994 году установил, что в этот день в православных храмах нужно служить поминовение солдат и тех, кто погиб в период самой страшной войны 20 века. Также после особой литургии в честь павших солдат во многих церквях звонят колокола.
В этот день запрещается ругаться с близкими, ссориться, сплетничать, выполнять работы по дому, лучше не посещать и не устраивать шумные увеселительные мероприятия. День следует провести в молитвах и воспоминаниях о войне, о павших на ней солдатах. 9 мая можно посетить кладбище, принести цветы, однако нельзя употреблять там много спиртных напитков - в этот день можно выпить кагора, но совсем немного. Можно привести в порядок могилки близких - участников или жертв войны, убрать листву, помыть надгробие. Также следует посетить службу в храме и поставить свечу за упокой погибшего человека. Не запрещается в этот день встречаться с семьей и родственниками, чтобы вспомнить участников войны, можно посетить праздничные концерты в городе и помянуть всех погибших ветеранов.
Русская Православная церковь тесно связана с Великой Отечественной войной. После ее начала, в 41-м году, митрополит Сергий благословил всех воинов и отслужил молебен о том, чтобы русскому народу была дарована победа над фашистской Германией. Также все приходы стали собирать пожертвования, которые потом шли на оборону страны.