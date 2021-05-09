Поздравление с Днем Победы на 9 мая 2021 и самые красивые открытки
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Поздравление с Днем Победы на 9 мая 2021 и самые красивые открытки

1:10:445/9/2021Фото: bonnycards.ru
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Бессмертный полк в 2021 году перенесен, салюты во многих городах не пройдут. Но вы можете отправить родным и близким поздравление открыткой и стихом!

День Победы 9 мая

Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.

Родных, любимых — с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.

День Победы 9 мая

Я поздравляю с Днем Победы,
Желаю мира дому твоему,
Чтоб никакие горести и беды
Не подступали никогда к нему!
Чтоб небо оставалось безмятежным,
Лишь в памяти хранился дым боев;
Пускай всегда в душе живут надежда,
Добро и вера, счастье и любовь!

День Победы 9 мая

День Победы — праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы — праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто младше.
Даже тех, кто не видал войны —
Но её крылом задет был каждый, —
Поздравляем с Днём Победы мы!
Этот день — для всей России важный.

День Победы 9 мая

Поздравляю с Днем Победы!
И желаю прославлять
Землю ту, что наши деды
У врага смогли забрать.

Я желаю мира, счастья
И хороших ясных дней.
В небе пусть всегда кружатся
Стаи белых голубей!

День Победы 9 мая

В день Победы хочу пожелать
Позабыть, наконец, о ненастьях –
В добром здравии годы встречать,
Если плакать – то только от счастья!
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни вам светит!

Источник: bonnycards.ru, minutapozitiva.ru

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9 маядень победыпоздравленияпраздникиоткрытки
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