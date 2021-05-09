С Днем Победы 76 лет открытки и трогательные поздравления

Мой милый дед! Ты пережил все беды
Хоть – ранен, опален огнем…
Тебя поздравить с Днем Победы
Мы рады, с самым светлым днем!
Ты не щадил здоровья, жизни,
Днепр, Вислу покорял, Десну,
Чтоб подарить родной Отчизне
Одну на все века весну!
Тебя мы об одном лишь просим:
Себя для внуков береги!
Еще таких побольше весен!
И, как тогда, вперед беги!
Помни и ценим.
Для нас вы — как звезды,
Мир на Земле вашим подвигом создан.
Вас поздравлять с Днём Победы готовы
В праздники, будни, все снова и снова!
Поздравляем ветеранов,
Благодарны им всегда!
Их лишения и раны
Не забудем никогда!
В мирном небе солнце ярко,
Дети вам несут цветы —
Благодарности подарки
За свободные мечты!
Вы от зла нас защитили
Мы гордимся навсегда!
Ваши внуки не забыли
Про военные года!
Немного праздников в году,
Когда все славят ветеранов,
Тех, кто отвёл от нас беду,
И спас от разоренья страны.
Пусть в день Победы зацветёт сирень,
И распускаются тюльпаны.
И пусть войны кровавой тень
Не машет чёрными крылами!
Источник: bipbap.ru, minutapozitiva.ru