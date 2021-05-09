Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах

День Победы — яркий праздник —
Будем помнить мы всегда.
Гордость за народ российский
Пронесем через века.
Поздравляем всех сегодня
И желаем от души,
Чтобы будущее наше
Не познало бы войны.
Чтоб не знали люди боли,
Разных горестей, потерь,
Чтоб светило нашим детям
Только солнце мирных дней.
День Победы — важная дата,
Ведь всю жизнь мы помнить должны,
Что победу наши солдаты
Одержали для целой страны!
Хорошо, что есть мирное небо,
И видна синева в небесах,
Что хватает воды нам и хлеба,
И сияет счастье в глазах!
Великий праздник, День Победы!
Пусть много лет уже прошло,
Но помним подвиг наших дедов
И благодарны им за то.
Как жаль, что меньше с каждым годом
В строю парадном их идет.
Но главное, в сердцах народа
Лучинка памяти живет.
День Победы — особая дата:
В ней и подвиг, и свет, и печаль.
Ветеранам — поклон, ведь когда-то
Сберегли нам цветущую даль.
Пожелать очень хочется мира
Для любой на планете страны,
Чтобы светлая сила хранила
Каждый дом от утрат и войны.
Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.
Родных, любимых — с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru