Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах
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Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах

5:00:445/9/2021Фото: fresh-cards.ru
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День Победы 9 мая 2021 года - отмечается 76-ая годовщина победы над фашизмом.

9 мая День Победы

День Победы — яркий праздник —
Будем помнить мы всегда.
Гордость за народ российский
Пронесем через века.

Поздравляем всех сегодня
И желаем от души,
Чтобы будущее наше
Не познало бы войны.

Чтоб не знали люди боли,
Разных горестей, потерь,
Чтоб светило нашим детям
Только солнце мирных дней.

9 мая День Победы

День Победы — важная дата,
Ведь всю жизнь мы помнить должны,
Что победу наши солдаты
Одержали для целой страны!

Хорошо, что есть мирное небо,
И видна синева в небесах,
Что хватает воды нам и хлеба,
И сияет счастье в глазах!

9 мая День Победы

Великий праздник, День Победы!
Пусть много лет уже прошло,
Но помним подвиг наших дедов
И благодарны им за то.

Как жаль, что меньше с каждым годом
В строю парадном их идет.
Но главное, в сердцах народа
Лучинка памяти живет.

9 мая День Победы

День Победы — особая дата:
В ней и подвиг, и свет, и печаль.
Ветеранам — поклон, ведь когда-то
Сберегли нам цветущую даль.

Пожелать очень хочется мира
Для любой на планете страны,
Чтобы светлая сила хранила
Каждый дом от утрат и войны.

9 мая День Победы

Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.

Родных, любимых — с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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