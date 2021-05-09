Слова поддержки на День поминовения усопших воинов 9 мая в стихах
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Слова поддержки на День поминовения усопших воинов 9 мая в стихах

6:00:425/9/2021Фото: pixabay
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Почти 25 лет назад православная церковь ввела у календарь эту особую дату для поминовения павших в годы войны 1941-1945 года.

День поминовения усопших воинов

В этот весенний майский денек,
Давайте помянем воинов усопших,
Ведь не утихнет в наших душах огонёк,
О погибших на войне слуг божьих!
Они отстояли у врага страну,
Они прошли через кровавую войну,
Минута молчания во имя всех павших,
Расстрелянных, и без вести пропавших!

***

Мы никогда не забудем людей тех,
И память наша перед ними чиста,
И никогда не снимем с души грех,
Даже если начнем жизнь с чистого листа!
Вечная память усопшим, их нам не вернуть,
Навеки они остаются в наших сердцах,
Мы за них продолжим этот путь,
Постараясь заглушить в себе тот страх!

***

Вечный огонь и море слез,
Но ведь историю уже не исправишь,
Наша память о временах несбывшихся грёз,
В нас вечно живет эта память!
И хоть былого уже не вернуть,
Через какой прошли солдаты страх,
Нам не стыдно в этот день всплакнуть,
Боль живет в наших сердцах!

***

Пусть с миром ваши душеньки покоятся,
А наши души никогда не успокоятся,
Нам больно за вас, воинов усопших,
Помолимся за вас, рабов божьих!
Все похоронки, все ваши раны,
Минутой молчания то время почтим,
И до краев наполним мы стаканы,
И память о вас никогда не предадим!

***

Сегодня вспомним всех, кто мир почил,
Тех, кто вечную память страны заслужил,
Ценою собственной жизни Родине служил,
Но до конца войны так и не дожил!
День поминовения усопших воинов!
Вам медаль посмертно присвоена,
Но наша память вечно живет,
Пусть каждый воин на небесах покой найдет!

День поминовения усопших воинов

Источник: pozdravik.ru

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