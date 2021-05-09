С Антипасхой и Красной горкой на 9 мая 2021: открытки и веселые поздравления

За окошком расцветает,
Всеми красками весна,
Праздник светлый наступает,
Нам встречать его пора!
Поздравляю с Горкой Красной,
Веселись честной народ,
Желаю жизни вам прекрасной,
От счастья пусть душа поет!
С Красной горкой вас сегодня,
С Антипасхой поздравляю.
Вам здоровья я большого,
И удач во всем желаю.
На восьмой день воскрешения,
К нам Иисус Христос явился.
Вам желаю, чтобы каждый,
Как он сильнее становился!
Сегодня праздник Красной горки,
Скати яичко на удачу,
Пускай счастливы будут дни,
Пусть все решаются задачи.
Желаю в праздник этот дивный
Я вам здоровья и добра,
Весна несет пусть обновление
И дарит вам посыл тепла.
Пускай душа поет от счастья,
Пусть все сбываются мечты,
Вас поздравляю с Антипасхой,
Желаю мира, доброты.
День памяти сегодня для живых,
Для тех, кто любит, помнит и скорбит,
Кто бережет в сердцах родных,
Ушедших с жизненных орбит.
За рюмкой вспомним, не скрывая слез,
Того, кто сердцу был любим,
Всех тех, кого закат унес,
Всех тех, о ком всю жизнь скорбим.
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru