С Антипасхой и Красной горкой на 9 мая 2021: открытки и веселые поздравления
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С Антипасхой и Красной горкой на 9 мая 2021: открытки и веселые поздравления

8:40:415/9/2021Фото: fresh-cards.ru
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В этот день начинается вторая пасхальная неделя - Фомина неделя. Красная горка - первый день, когда можно играть свадьбы.

Красная горка(Фомино воскресенье)

За окошком расцветает,
Всеми красками весна,
Праздник светлый наступает,
Нам встречать его пора!

Поздравляю с Горкой Красной,
Веселись честной народ,
Желаю жизни вам прекрасной,
От счастья пусть душа поет!

Красная горка(Фомино воскресенье)

С Красной горкой вас сегодня,
С Антипасхой поздравляю.
Вам здоровья я большого,
И удач во всем желаю.

На восьмой день воскрешения,
К нам Иисус Христос явился.
Вам желаю, чтобы каждый,
Как он сильнее становился!

Красная горка(Фомино воскресенье)

Сегодня праздник Красной горки,
Скати яичко на удачу,
Пускай счастливы будут дни,
Пусть все решаются задачи.

Желаю в праздник этот дивный
Я вам здоровья и добра,
Весна несет пусть обновление
И дарит вам посыл тепла.

Пускай душа поет от счастья,
Пусть все сбываются мечты,
Вас поздравляю с Антипасхой,
Желаю мира, доброты.

Красная горка(Фомино воскресенье)

День памяти сегодня для живых,
Для тех, кто любит, помнит и скорбит,
Кто бережет в сердцах родных,
Ушедших с жизненных орбит.

За рюмкой вспомним, не скрывая слез,
Того, кто сердцу был любим,
Всех тех, кого закат унес,
Всех тех, о ком всю жизнь скорбим.

Красная горка(Фомино воскресенье)

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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