Из-за удивительного гена люди в возрасте 105 лет и старше живут дольше

Согласно исследованию, опубликованному в eLife, исследователи обнаружили, что люди, которые живут более 105 лет, как правило, имеют уникальный генетический фон, который делает их тела более эффективными при восстановлении ДНК, пишет medicalxpress.com.
Это первый случай, когда геномы людей с «экстремальным долголетием» расшифрованы с такой детальностью, что дает ключ к разгадке того, почему они живут так долго и сумели избежать возрастных заболеваний.
«Старение является общим фактором риска для нескольких хронических заболеваний и состояний», - объясняет Паоло Гараньяни, доцент кафедры экспериментальной, диагностической и специальной медицины Болонского университета, Италия, и первый автор исследования. «Мы решили изучить генетику группы людей, которые жили старше 105 лет, и сравнить их с группой молодых людей из того же района Италии, поскольку люди в этой более молодой возрастной группе, как правило, избегают многих возрастных заболеваний и поэтому представляют собой лучший пример здорового старения».
Гарагнани и его коллеги в сотрудничестве с несколькими исследовательскими группами в Италии и исследовательской группой под руководством Патрика Декомбса из Nestlé Research в Лозанне, Швейцария, набрали 81 полувысокого столетника (в возрасте 105 лет и старше) и сверх долгожителя (тех, кто в возрасте 110 лет и старше. ) со всего итальянского полуострова. Они сравнили их с 36 здоровыми людьми из того же региона, средний возраст которых составлял 68 лет.
Они взяли образцы крови у всех участников и провели полногеномное секвенирование, чтобы найти различия в генах между старшей и младшей группами. Затем они сверили свои новые результаты с генетическими данными другого ранее опубликованного исследования, в котором были проанализированы 333 итальянца в возрасте старше 100 лет и 358 человек в возрасте около 60 лет.
Они идентифицировали пять общих генетических изменений, которые чаще встречались в возрастных группах 105 + / 110 +, между двумя генами, названными COA1 и STK17A. Когда они сравнили это с опубликованными данными, они обнаружили такие же варианты у людей в возрасте старше 100 лет. Данные, полученные в результате компьютерного анализа, предсказывали, что эта генетическая изменчивость, вероятно, модулирует экспрессию трех разных генов.
Наиболее часто наблюдаемые генетические изменения связаны с повышенной активностью гена STK17A в некоторых тканях. Этот ген участвует в трех областях, важных для здоровья клеток: координирует реакцию клетки на повреждение ДНК, стимулирует запрограммированную гибель поврежденных клеток и регулирует количество опасных активных форм кислорода в клетке. Это важные процессы, участвующие в возникновении и развитии многих заболеваний, таких как рак.
Наиболее частые генетические изменения также связаны со снижением активности гена COA1 в некоторых тканях. Этот ген, как известно, важен для правильного взаимодействия между ядром клетки и митохондриями - фабриками по производству энергии в наших клетках, дисфункция которых является ключевым фактором старения.
Кроме того, та же область генома связана с повышенной экспрессией BLVRA в некоторых тканях - гена, который важен для здоровья клеток из-за его роли в устранении опасных активных форм кислорода.
«Предыдущие исследования показали, что восстановление ДНК является одним из механизмов, позволяющих увеличить продолжительность жизни у разных видов», - говорит Кристина Джулиани, старший доцент лаборатории молекулярной антропологии факультета биологических, геологических и экологических наук Болонского университета и старший научный сотрудник. автор исследования. «Мы показали, что это верно и для людей, и данные свидетельствуют о том, что естественное разнообразие людей, достигших последних десятилетий жизни, частично связано с генетической изменчивостью, которая дает полувысоким долгожителям особую способность эффективно управлять клеточными повреждениями во время их жизни. жизненный курс."
Команда также измерила количество естественных мутаций, которые люди в каждой возрастной группе накопили за свою жизнь. Они обнаружили, что люди в возрасте 105+ или 110+ имели гораздо меньшее бремя мутаций в шести из семи протестированных генов. Эти люди, по-видимому, избегали возрастного увеличения количества разрушительных мутаций, и это могло способствовать их защите от болезней, таких как сердечные заболевания.
«Это исследование представляет собой первое полногеномное секвенирование экстремального долголетия с широким охватом, которое позволило нам изучить как наследственные, так и естественные генетические изменения у пожилых людей», - говорит Массимо Делледонн, профессор Университета Вероны и первый автор книги учеба.
«Наши результаты показывают, что механизмы репарации ДНК и низкое бремя мутаций в определенных генах являются двумя центральными механизмами, которые защищают людей, достигших предельного долголетия, от возрастных заболеваний» , - заключает старший автор Клаудио Франчески, почетный профессор иммунологии Университета. Болоньи.