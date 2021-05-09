С Днем Победы открытки от дизайнера и самые горячие поздравления на 9 мая 2021 года

В День Победы праздничный салют
Вспыхнет в небе яркою зарницей,
Поздравления слышим там и тут
И улыбки светятся на лицах.
В День Победы мира вам желаю,
Чтобы нам не знать военных гроз,
Пусть счастливо дети подрастают
И не будет материнских слез.
Пусть горит в наших сердцах и душах
Вечной памяти огонь неугасимый,
С детских рук пусть в небеса взлетает
И парит над нами голубь мира.
В этот чудесный майский день
Под мирным ясным небом,
Когда вокруг цветет сирень,
Вас поздравляю с Днем Победы!
Желаю личных Вам побед,
Не связанных никак с войною,
Защиты прочной от всех бед
Страной великой и родною.
Пусть навсегда живет в веках
Солдат отважных славный подвиг,
Пусть незнаком Вам будет страх
Военных действий, дней суровых.
Нам ярко пламя вечного огня
О подвиге солдат напоминает,
Пришла весна, опять цветет земля,
Народ наш День Победы отмечает.
Всех с праздником! Всем мира и любви!
Пускай потомки наши войн не знают,
На тех полях, где раньше шли бои,
Багряно маки яркие пылают!
С великим праздником Победы незабвенной!
Большое счастье в том, что мы живём,
Так пусть же будет так! И непременно
Мир на земле пусть входит в каждый дом,
Представьте, только лишь на миг представьте
Прекрасный мир без боли и войны,
Оставьте злость и ненависть оставьте,
С великим Днём Победы и весны!
Источник: pozdravok.ru