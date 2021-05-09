Поздравления от чистого сердца на День Иерусалима 10 мая 2021 в чудесный праздник объединения

С Днем Иерусалима поздравляем вас,
И как всегда, вам повторим не раз,
Помолитесь сегодня о том чуде,
Что выплакали для нас святые люди!
Не забывайте этот день никогда,
И даже в небе в этот день горит звезда,
Напоминая нам о горе людском,
Ведь каждый был с историей знаком!
***
Иерусалим! Сегодня молюсь за тебя!
И от плача людского вздрогнула земля!
Оставайся неприкосновенным город святой!
Народ за тебя постоит горой!
Пусть для тебя всегда светит рассвет!
И жизни тебе сотни тысяч лет!
Пусть крепко стоят твои купола!
И каждый раз все громче звонят колокола!
***
Иерусалим! Святыня всех городов!
Избавился от тяжелых, неподъемных оков,
Сегодня у твоей стены слышен плач,
И уж давно минул в лету твой палач!
Цвети и процветай, город Иерусалим!
Через века ты остаешься неповторим!
Так значит, есть сила святая в тебе!
Иерусалим! Лучший город на земле!
Источник: pozdravkin.com