С Радоницей 2021 красивые открытки и поздравления со словами поддержки на 11 мая
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С Радоницей 2021 красивые открытки и поздравления со словами поддержки на 11 мая

9:20:015/9/2021Фото: fresh-cards.ru
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В Радоницу запрещено оплакивать умерших - сегодня положено радоваться за их души.

Радоница

Поправим ленточку на могильном кресте,
Вас никогда не вернуть! Прискорбно! Знаем!
В Радоницу придём к вам по весне,
Вас помянём, за вас всегда мы вспоминаем!
Сдержим эмоции и помянём без слёз,
Поставим в церкви свечку за упокой,
Чтоб вашим душам господь покой принёс,
Чтоб в вашем мире царил уют и покой!

Радоница

В церковь пойду и поставлю за вас свечку,
За то, чтоб на небе были спокойные дни,
Жизнь продолжается, хоть и болит сердечко,
И не хватает мне вашей безграничной любви!
Тихим голосом вас помяну среди могил,
Вдруг смогу вашу душу согреть,
Для продолженья жизни попрошу я сил,
И для того, чтобы боль перетерпеть!

Радоница

В День Радоницы густо зацвела сирень,
Встреча с родными, чтоб опять проститься,
Вспомним вас, в сей поминальный день,
Жаль, что нельзя назад возвратиться!
Надеюсь, что нашей памятью вы согреты,
И там, на небе, находитесь вы не одни,
На могилке для вас цветы и конфеты,
Но, увы, вернуть вас нам не помогут они!

Радоница

Помянем родителей мы в праздник Радоницу,
Не забудем никого в этот скорбный день,
Сдержим слёзы, хоть и голова к земле клонится,
Помянем всех ушедших, в иной мир людей!
И пусть им там, на небесах услышится,
Для нас они – живее, всех живых,
Пусть там, на небе им свободно дышится,
Не забываем мы про вас, любимых и родных!

Радоница

Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru

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