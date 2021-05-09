С Радоницей 2021 красивые открытки и поздравления со словами поддержки на 11 мая

Поправим ленточку на могильном кресте,
Вас никогда не вернуть! Прискорбно! Знаем!
В Радоницу придём к вам по весне,
Вас помянём, за вас всегда мы вспоминаем!
Сдержим эмоции и помянём без слёз,
Поставим в церкви свечку за упокой,
Чтоб вашим душам господь покой принёс,
Чтоб в вашем мире царил уют и покой!
В церковь пойду и поставлю за вас свечку,
За то, чтоб на небе были спокойные дни,
Жизнь продолжается, хоть и болит сердечко,
И не хватает мне вашей безграничной любви!
Тихим голосом вас помяну среди могил,
Вдруг смогу вашу душу согреть,
Для продолженья жизни попрошу я сил,
И для того, чтобы боль перетерпеть!
В День Радоницы густо зацвела сирень,
Встреча с родными, чтоб опять проститься,
Вспомним вас, в сей поминальный день,
Жаль, что нельзя назад возвратиться!
Надеюсь, что нашей памятью вы согреты,
И там, на небе, находитесь вы не одни,
На могилке для вас цветы и конфеты,
Но, увы, вернуть вас нам не помогут они!
Помянем родителей мы в праздник Радоницу,
Не забудем никого в этот скорбный день,
Сдержим слёзы, хоть и голова к земле клонится,
Помянем всех ушедших, в иной мир людей!
И пусть им там, на небесах услышится,
Для нас они – живее, всех живых,
Пусть там, на небе им свободно дышится,
Не забываем мы про вас, любимых и родных!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru