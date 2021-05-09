День Победы-2021: за первую неделю войны 6680 добровольцев ушли на фронт из Новосибирской области

Весна Победы: статистика военных лет – это не просто праздник, это – один из великих дней, почитаемый не только в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков странах мира. День Победы – это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. Первый в истории День Победы отмечали в 1945 году. Ровно в 6 утра по всем громкоговорителям страны был торжественно зачитан Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении 9 мая Днем Победы и присвоении ему статуса выходного дня.
За годы войны около 500 тыс. жителей Новосибирской области были призваны в ряды Красной Армии, из них 212 тыс. – в 1941 году. Только за первую неделю в военкоматы Новосибирска было подано 6680 заявлений добровольцев с просьбой отправиться на фронт, среди них – 2411 женщин, сообщает Новосибирскстат.
Звания Героя Советского Союза были удостоены 239 человек, из них 58 – посмертно. Потери военнослужащих нашей области за время войны по разным причинам составили около 180 тыс. человек.
Новосибирская область, находившаяся в глубоком тылу, приняла на свою территорию и разместила в городах и сельской местности сотни тысяч эвакуированных и беженцев, всего за годы войны– более 500 тысяч. Новосибирск стал местом расположения многочисленных госпиталей,
80 санитарных поездов курсировали между фронтом и городом. Количество больничных коек в 1945 году составляло 9897 штук, что на 3062 койки больше, чем в 1940 году.
Из европейской части страны в область перебазировались оборудование и кадры крупных промышленных предприятий (более 150), НИИ оборонной промышленности, крупные строительные и монтажные тресты, проектные институты. Среднегодовое число рабочих увеличилось с 100,2 тыс. человек в 1940 году до 140,5 человек в 1945 году. Темп роста валовой продукции Новосибирской области в 1945 к 1940 гг. составил 380%.
Среди отраслей промышленного производства в 1940 году преобладали пищевкусовая (27,9%), металлообрабатывающая (23%) и швейная (13,5%). За время войны структура значительно изменилась и уже в 1944 году преобладающую долю занимала металлообрабатывающая отрасль (80,5%).
Поздравляем с Днем Победы! Мы благодарим ветеранов Великой Отечественной войны за жизнь и мирное небо над головой и хотим пожелать всем благополучия и счастливых дней!