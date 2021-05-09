Зрители рыдали: Фронтовой поезд с паровозом прибыл на станцию под Бердском. Смотрите видео
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Зрители рыдали: Фронтовой поезд с паровозом прибыл на станцию под Бердском. Смотрите видео

6:38:345/9/2021
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Паровоз, украшенный цветами и флагами, как и подобает, гудел, прибывая на станцию, и дымил. Он вез несколько теплушек с солдатами, одетыми в форму Великой Отечественной. А на открытых платформах "ехали" пушки и танк. Война закончилась.

Необычная историческая реконструкция - прибытие фронтового поезда

Люди рыдали, когда 9 мая на станцию Сеятель прибыл фронтовой поезд с паровозом.

Видео с места события с "Курьер. Среда. Бердск" поделились бердчане, побывавшие на необычной реконструкции военного времени.

Зрители рассказали, что у них "бежали мурашки", у кого-то навернулись слезы, кто-то не скрывал слез: настолько впечатлило это событие, приуроченное ко Дню Победы.

Паровоз, украшенный цветами и флагами, как и подобает, гудел, прибывая на станцию, и дымил. В железнодорожном составе было несколько теплушек с солдатами, одетыми в форму Великой Отечественной войны. А на открытых платформах "ехали" пушки и танк. Они возвращались с победой домой. Как 76 лет назад, в мае 1945 года.

По всей видимости, такую необычную историческую реконструкцию устроил музей железнодорожной техники, который как раз базируется на станции Сеятель в новосибирском Академгородке.

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