Какой сегодня церковный праздник 9 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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09.05
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Какой сегодня церковный праздник 9 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:155/9/2021Фото: Pixabay
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С этого дня в православных церквях возобновляют таинство бракосочетания. Начинается сезон свадеб и венчаний.

церковь
9 мая - поста нет

Православные праздники 9 мая

Поминовение усопших воинов
Священномученика Василия, епископа Амасийского
Святителя Стефана, епископа Пермского (Великопермского)
Преподобного Иоанникия Девиченского
Праведной Глафиры девы

Народные праздники


Красная горка

Это торжество приходится на первое воскресенье после Пасхи. В этот день вспоминают воскресение Иисуса Христа и встречу с апостолом Фомой.

В этот день принято посещать богослужения, после которых люди ходят на кладбища. На могилы умерших родственников приносят цветы, еду, ставят зажженные лампадки.

С этого дня в православных церквях возобновляют таинство бракосочетания. Начинается сезон свадеб и венчаний.

Во многих регионах возрождают славянские традиции. Устраиваются ярмарки, на которых проводятся пышные народные гуляния.

В этот день нельзя грустить и плакать, иначе весь год пройдет в печали.

Безветренная погода предвещает хороший урожай зерновых культур.

Глафира Горошница

В этот народный праздник чтят память праведной Глафиры Амасийской, девы.

В этот день принято садить горох и картофель. Хозяйки готовят традиционные блюда из гороха – кашу и суп.

В этот день ожидают прилета ласточек. Этих птиц считают символом чистоты и света. Гнезда ласточки в народе служат оберегом от пожара. Разорять их считается большим грехом.

Кукование кукушки предвещает дождь.

Приметы


  • Свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру ослабевает – к устойчивой ясной погоде.
  • Кукушка издает звуки, похожие на кваканье, – к дождю.
  • Кукушка кукует часто и громко – ожидай хорошей погоды.
  • У облаков не видно верхушек – скорее всего, в ближайшие полчаса начнется сильная гроза.
  • Если вершина облака не видна, а удается различить только его основание, то гроза начнется в течение получаса.

Источник: my-calend

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