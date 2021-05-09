Какой сегодня церковный праздник 9 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 9 маяПоминовение усопших воинов
Священномученика Василия, епископа Амасийского
Святителя Стефана, епископа Пермского (Великопермского)
Преподобного Иоанникия Девиченского
Праведной Глафиры девы
Народные праздники
Красная горка
Это торжество приходится на первое воскресенье после Пасхи. В этот день вспоминают воскресение Иисуса Христа и встречу с апостолом Фомой.
В этот день принято посещать богослужения, после которых люди ходят на кладбища. На могилы умерших родственников приносят цветы, еду, ставят зажженные лампадки.
С этого дня в православных церквях возобновляют таинство бракосочетания. Начинается сезон свадеб и венчаний.
Во многих регионах возрождают славянские традиции. Устраиваются ярмарки, на которых проводятся пышные народные гуляния.
В этот день нельзя грустить и плакать, иначе весь год пройдет в печали.
Безветренная погода предвещает хороший урожай зерновых культур.
Глафира Горошница
В этот народный праздник чтят память праведной Глафиры Амасийской, девы.
В этот день принято садить горох и картофель. Хозяйки готовят традиционные блюда из гороха – кашу и суп.
В этот день ожидают прилета ласточек. Этих птиц считают символом чистоты и света. Гнезда ласточки в народе служат оберегом от пожара. Разорять их считается большим грехом.
Кукование кукушки предвещает дождь.
Приметы
- Свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру ослабевает – к устойчивой ясной погоде.
- Кукушка издает звуки, похожие на кваканье, – к дождю.
- Кукушка кукует часто и громко – ожидай хорошей погоды.
- У облаков не видно верхушек – скорее всего, в ближайшие полчаса начнется сильная гроза.
- Если вершина облака не видна, а удается различить только его основание, то гроза начнется в течение получаса.
Источник: my-calend