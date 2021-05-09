Гороскоп на 9 мая 2021 года: самое главное для каждого знака
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09.05
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Гороскоп на 9 мая 2021 года: самое главное для каждого знака

10:20:275/9/2021Фото: Pixabay
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Общение будет приятным, а знакомства - полезными. День очень сбалансирован - что посеете. то и пожнете. Следите за своими делами и совершайте добро!

гармония, баланс
Ожидается очень гармоничный день

Овен

Сегодня для вас все нереальное и невозможное станет вдруг реальным и легко удастся. Но не взваливайте на себя всего и побольше - рассчитывайте физические силы. Если вы четко понимаете чего хотите- это скоро исполнится.

Телец


Вам нужно посвятить день целиком себе. Расслабиться и отдохнуть в удовольствие. Это гармонизирует ваши мысли и хорошо оздоровить ваше тело. Особенно полезна вода.

Близнецы


Дайте волю фантазии и используйте все новые возможности для себя. Новые знакомства могут быть очень полезными для вашего будущего. Общение проходит на "ура".

Рак


Со все вашей кропотливостью подойдите к завершению давно начатых дел. После можно провести время с любимыми и дорогими людьми. Можно отдохнуть у воды, например, в бассейне. Полноценно отдохните.

Лев


Если в личных отношениях не все гладко - рассчитывайте на близких - они всегда поддержат. Не манипулируйте друзьями. не злоупотребляйте из сочувствием и участием.

Дева


Вам придётся выбирать. что для вас важнее - новое увлечение или работа. Не торопитесь с принятием решения. Если грамотно распорядитесь - вас ждут успех. Может состояться поездка.

Весы


День для вас будет очень насыщенным. Вы узнаете много новой информации. Можно продвинуться по работе. Если такое случится - не тяните время, сразу берите быка за рога. Могут быть денежные поступления.

Скорпион


Для вас очень благоприятный день. Одним усилием вы сможете решить сразу несколько проблем, которые вы долго не могли закончить.  День хорош для романтики и общения с друзьями.

Стрелец


Буквально везде вас сегодня подстерегают неожиданности. Не принимайте ничего близко к сердцу и не слушайте колких замечаний. Скоро все наладится.

Козерог


Даже если вдруг сегодня вас уволят - не расстраивайтесь, поскольку впереди у вас перспективное занятие, которому вы очень обрадуетесь. Все сложится как нельзя лучше.

Водолей


Ваше стремление к консервативности и стабильности сегодня может навредить вашим отношениям с партнером. Все новое вы не приемлете. Но вам придется пойти на это. чтобы добиться новых высот. Выход из зоны комфорта вам очень даже будет полезен.

Рыбы


У вас рискованный день. Могут быть травмы или необходимость принятия очень серьезного решения, которое повлияет на всю вашу жизнь. От этого будет зависеть все - соберитесь.

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