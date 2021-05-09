Когда сажать огурцы май и июне в 2021 году: подготовка рассады к теплице и открытому грунту
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Когда сажать огурцы май и июне в 2021 году: подготовка рассады к теплице и открытому грунту

1:00:405/9/2021,Тамара РазумнаяФото: https://www.publicdomainpictures.net/
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Огурцы не выносят сквозняков, но при этом им необходимо проветривание. Любят свет, но не выдерживают прямых солнечных лучей.

Благоприятными для посадки считаются Пахомов день (28 мая) и день Фалалея- Огуречника (2 июня)

Народные приметы о посадке огурцов разнятся в сроках: одни утверждают, что посадить огурцы нужно до Николы Летнего (22 мая), другие – до Троицы (20 июня), третьи- пока цветут одуванчики и опадают лепестки с яблонь.

Благоприятными для посадки считаются Пахомов день (28 мая) и день Фалалея- Огуречника (2 июня). Но тут опять нестыковка –огурцы, посаженные в пятницу и среду дают пустоцвет. А в этом году и Пахом и Огуречник приходятся на пятницу и среду.

Лунный календарь отводит на посадку огурцов в мае – 10, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 25, 27 и 29 числа.

В июне – 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13 и 18.

И если вы все ещё не определились с датой, внемлите разуму: главное условие роста огурцов – тепло. Температура почвы +15..+18°С, воздуха +20..+ 24°С. При температуре ниже 14°Согурцы не растут, а при 10°С саженцы могут погибнуть.

Так что, если лунная фаза совпала с температурным режимом – смело высаживаем огурцы в теплицу и в грунт.

Почва для огурцов должна быть легкой, рыхлой, богатой органическими и минеральными удобрениями, воздухопроницаемой и влагоёмкой. Поскольку корневая система огурцов располагается близко к поверхности, при посадке важно учитывать характеристику верхнего слоя грунта.

Осенью и весной в почву, предназначенную для огурцов, вносят опилки, перепревший навоз, торф, поливают растворами суперфосфата, карбамида и сульфата калия.

Для предотвращения грибковых и других болезней почву обрабатывают раствором марганцовки, бордоской смеси или «Фитоспорином».

Семена перед посадкой в грунт тоже следует обеззаразить и «подпитать» стимулятором роста. Затем завернуть во влажную салфетку и оставить в теплом месте на 2-3 дня для проращивания.

Огурцы сажают на глубину 1,5 – 3 см. На 1 м²размещают, как правило, не более 5 растений.

Рассада перед высадкой в теплицу или грунт должна иметь 3-4 настоящих листочка. Слишком высокие саженцы плохо приживаются и дольше адаптируются на новом месте.

Процесс высадки рассады не сложен, главное – не повредить корневую систему, для этого желательно сажать огурцы в торфяные или бумажные стаканчики. Почву на грядках желательно пролить горячей водой. Попадая во влажную, теплую почву, огурцы не испытывают стресса и быстрее обживаются на новом месте. Первые двое суток рассаду не поливают, затем начинают полив теплой (20°С) водой.

Огурцы не выносят сквозняков, но при этом им необходимо проветривание. Любят свет, но не выдерживают прямых солнечных лучей.
Словом, этот овощ довольно капризен, но он того стоит.

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