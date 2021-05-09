Вечером 12 мая заканчивается Рамадан-2021: традиции мусульман в великий праздник ислама

Рамадан - в культуре мусульман это священный месяц, в который верующим нужно соблюдать строгий пост. Длится он 30 дней и в этом году заканчивается с вечера 12 мая. О традициях и запретах - в нашем материале.
В 2021 году Рамадан начался 12 апреля и закончится 12 мая праздником Ураза-байрамом, который продлится с вечера 12 числа до вечера 13 мая. В течение всего периода Рамадана мусульманам запрещается употреблять пищу и напитки днем, курить, вдыхать табак, иметь интимную близость. Перед началом поста верующему нужно выказать намерение его совершить (ният) или делать это между вечерней или утренней молитвой. Такой строгий пост позволяет мусульманину продемострироваться силу своей веры, а также укрепить ее и вырасти духовно. От строго поста освобождаются только дети до 18 лет, люди, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины и кормящие мамы, а также путники из дальних областей и женщины с менструацией. В Рамадан верующим можно употреблять пищу только в определенное время. Ифтар - это прием пищи после захода солнца, следующий за вечерней молитвой, а сухур - употребление еды перед молитвой утром. Также мусульмане проводят долгое время в молитве, обращенной в Аллаху, читают Коран и стараются заниматься благими делать, например, раздавать милостыню.
12 мая священный месяц заканчивается праздником Ураза-байрамом, одним из самых главных у мусульман, он знаменует конец строго поста и именуется также праздником разговения. В этот день верующие обращаются друг к другу праздничной фразой “Ид мубарак!”, что значит “благословенного вам праздника!”. Также верующие собирают милостыню (Закят-аль-Фитр), которая потом направляется в малоимущие семьи и тем, кто нуждается в виде еды или финансовой поддержки. В разных странах праздник могут отмечать от одного до трех дней, в которые по традиции не работают школы, различные учреждения, закрыты магазины.
Ураза-байрам - один из древнейших мусульманских праздников, его история начинается с 620-х годов нашей эры, когда он вместе с исламом начал распространяться в разные части света. В этот день принято надевать лучшую одежду, готовить традиционные блюда, накрывать богатый стол, приглашать в гости друзей и соседей, а также посещать их в ответ, принося с собой подарки. Дети играют в различные игры, а взрослые раздают им сладости, также принято дарить близким открытки и просить у них прощения.
Когда начинается день разговения, у мусульман заканчивается строгий пост, который длился весь месяц Рамадан. Это значит, что верующие могут употреблять пищу и напитки днем, курить табак и так далее. В праздник Ураза-байрам не следует заниматься тяжелым физическим трудом, домашними делами, ругаться с близкими и друзьями, употреблять спиртные напитки. Готовятся к празднику заранее. Накануне мусульмане занимаются уборкой в доме, готовят блюда для праздничного стола. Перед самим началом праздника совершается омовение, необходимо надеюсь лучную одежду. Также в этот день верующие молятся, в том числе, коллективно, в мечетях, а иногда и на площадях. В России в некоторых регионах, где большинство населения исповедует ислам, Ураза-байрам считается выходным днем. Например, в Чечне, Татарстане и т.д.