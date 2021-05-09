Двойной удар магнитной бури 9 мая 2021: как тяжко будет метеопатам

Три четверти населения Земли по утверждению медиков являются метеопатами - людьми, которые подвержены воздействию магнитных бурь. В группе риска находятся жители планеты, имеющие патологию сердечно-сосудистой системы; страдающие депрессией, находящиеся под гнетом постоянного стресса; гипертоники и гипотоники, у которых магнитные бури увеличивают вероятность развития инфаркта, инсульта; подростки с неустойчивым гормональным фоном; беременные женщины. Вспышки на Солнце, во время которых происходит выброс в космическое пространство мощных “языков” солнечного ветра, вызывают в магнитосфере Земли хаотическое “раскачивание” магнитного поля. Это и есть магнитные бури.
9 мая 2021 года обстановка в магнитном поле нашей планеты стабильная. Небольшие возмущения, связанные с предстоящим глобальным семибальным штормом 12 мая, будут наблюдаться в течение всего светового дня. Пиковых значений малая магнитная буря достигнет в 15 часов и ближе к ночи - в 21 час. Сила геомагнитного удара прогнозируется около 4 баллов. В эти часы метеопаты могут замечать такие симптомы ухудшения состояния здоровья:
1.Возможны перепады настроения, тревожность и неуверенность, депрессия и апатия
2.Появляются головные боли, мучительные мигрени
3.Пропадает сон, снятся кошмары и ужасы
4.Появляются сердечные боли, учащается пульс
5.Наблюдаются резкие скачки давления
6.Ломят суставы и болит спина
Эти симптомы часто проявляются вовсе не в день магнитной бури, а за два-три дня до прогнозируемой даты, в момент вспышки на поверхности нашего светила. Сильнее всего солнечный ветер бьет по сердцу, сосудам, головному мозгу и нервам - это связано с мощным выбросом адреналина в кровь. Гормоны стресса вызывают в свою очередь снижение выработки мелатонина, организм становится беззащитен перед инфекциями, происходят сбои в биоритмах организма, тяжелее дается адаптация к внешним природным условиям, появляются мысли о собственной ненужности и суициде. В капиллярах из-за повышения вязкости крови замедляется кровоток, наступает кислородное голодание тканей и органов организма - меньше кислорода поступает в мозг и нервные окончания, возникает риск тромбообразования.
Как переживают и что предпринимают наши читатели для того, чтобы легче перенести магнитную бурю:
Людмила Ивановна, 47 лет:
- Сильно болит голова, до мигрени. Давление увеличивается резко. Пью лекарственный сбор трав, стараюсь поспать побольше. Вечерами вяжу, отвлекает.
Сергей Федорович, 75 лет:
- Скачет давление, ломит спина и суставы. Делаю гимнастику, стараюсь погулять. Хожу в парк, играю в шахматы с соседом. Главное - оптимизм.
Андрей Иванович, 60 лет:
- Всё забываю, память пропадает, иногда голова кружится и шея болит. Делаю массаж, помогает. Хорошо помогает закаливание и обливание, хотя бы ног прохладной водой.