76 лет без войны: С Днем великой Победы поздравляет "Курьер. Среда. Бердск"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

76 лет без войны: С Днем великой Победы поздравляет "Курьер. Среда. Бердск"

8:17:105/9/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В Бердске не было войны. Но город внес свою лепту в победу. Около 1000 бердчан не вернулись с полей сражений. Город в годы Великой Отечественной, как мог, работал для фронта.

Бердск, с Днем Победы!

Дорогие наши читатели, поздравляем вас с самым важным праздником — Днем великой Победы!

Снова 9 мая мы отмечаем Победу. Уже 76-й раз. Ничто не сможет отменить нам этот священный праздник — ни пандемия, ни экономический кризис. Потому что он в душе каждого россиянина, чьи деды и прадеды сложили головы ради нас, ради нашего будущего, ради существования России и всего мира. День Победы навеки вписан в судьбу каждой семьи, каждого человека, в историю. Мы всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей, сокрушивших нацизм, вернувших миллионам людей право на мирную жизнь.

В Бердске не было войны. Но город внес свою лепту в победу. Около 1000 бердчан не вернулись с полей сражений. Город в годы Великой Отечественной, как мог, работал для фронта — одежу и валенки, муку и масло поставлял Бердск для нужд армии. А еще горожане собрали деньги на самолет, который громил фашистов. Бердчане на передовой и в тылу показали всему миру непобедимую силу духа и любви к Родине, величайшие мужество и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет. Мы гордимся земляками, их вкладом в Великую Победу.

И пусть сегодня мы не встали в единый строй «Бессмертного полка» и не прошли огромной колонной по улицам с портретами наших героев. Они в наших сердцах, в нашей памяти. Они — наше будущее. Мы всегда будем гордиться ими, равняться на них, на поколение победителей!

Особый почет фронтовикам, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которых с каждым днем остается все меньше. Вы не только защитили страну, но и возродили ее, подарив нам мирное небо и счастье жить, любить, творить. От всей души желаем вам здоровья и долголетия, пусть каждый ваш день будет окружен заботой и вниманием. Вам и вашим семьям мира, счастья и благополучия! Пусть в этот день каждый вспомнит, какой ценой завоевано право на жизнь. Берегите этот хрупкий мир.
С праздником! С Днем Победы!

С любовью и уважением, всегда ваш «Курьер. Среда. Бердск»

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникфронтподвигвеликая победапоздравляем
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Помним и гордимся

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бердск76 лет без войны: С Днем великой Победы поздравляет "Курьер. Среда. Бердск"
    8:17:10 5/9/2021
    76 лет без войны: С Днем великой Победы поздравляет "Курьер. Среда. Бердск"
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 мая 2021 в России и мире
    7:40:35 5/9/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 мая 2021 в России и мире
    Картинки с Днем Победы-2021 и искренние поздравления в красивых стихах
    7:01:42 5/9/2021
    Картинки с Днем Победы-2021 и искренние поздравления в красивых стихах
    БердскПогода на 9 мая в Бердске: почему сегодня идеальный день для посадки гороха
    6:45:57 5/9/2021
    Погода на 9 мая в Бердске: почему сегодня идеальный день для посадки гороха
    БердскДвойной удар магнитной бури 9 мая 2021: как тяжко будет метеопатам
    6:10:30 5/9/2021
    Двойной удар магнитной бури 9 мая 2021: как тяжко будет метеопатам
    Слова поддержки на День поминовения усопших воинов 9 мая в стихах
    6:00:42 5/9/2021
    Слова поддержки на День поминовения усопших воинов 9 мая в стихах
    Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах
    5:00:44 5/9/2021
    Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах
    День Победы-2021: за первую неделю войны 6680 добровольцев ушли на фронт из Новосибирской области
    4:00:12 5/9/2021
    День Победы-2021: за первую неделю войны 6680 добровольцев ушли на фронт из Новосибирской области
    Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела
    3:00:38 5/9/2021
    Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела
    Из-за удивительного гена люди в возрасте 105 лет и старше живут дольше
    3:00:08 5/9/2021
    Из-за удивительного гена люди в возрасте 105 лет и старше живут дольше