76 лет без войны: С Днем великой Победы поздравляет "Курьер. Среда. Бердск"

Дорогие наши читатели, поздравляем вас с самым важным праздником — Днем великой Победы!
Снова 9 мая мы отмечаем Победу. Уже 76-й раз. Ничто не сможет отменить нам этот священный праздник — ни пандемия, ни экономический кризис. Потому что он в душе каждого россиянина, чьи деды и прадеды сложили головы ради нас, ради нашего будущего, ради существования России и всего мира. День Победы навеки вписан в судьбу каждой семьи, каждого человека, в историю. Мы всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей, сокрушивших нацизм, вернувших миллионам людей право на мирную жизнь.
В Бердске не было войны. Но город внес свою лепту в победу. Около 1000 бердчан не вернулись с полей сражений. Город в годы Великой Отечественной, как мог, работал для фронта — одежу и валенки, муку и масло поставлял Бердск для нужд армии. А еще горожане собрали деньги на самолет, который громил фашистов. Бердчане на передовой и в тылу показали всему миру непобедимую силу духа и любви к Родине, величайшие мужество и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет. Мы гордимся земляками, их вкладом в Великую Победу.
И пусть сегодня мы не встали в единый строй «Бессмертного полка» и не прошли огромной колонной по улицам с портретами наших героев. Они в наших сердцах, в нашей памяти. Они — наше будущее. Мы всегда будем гордиться ими, равняться на них, на поколение победителей!
Особый почет фронтовикам, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которых с каждым днем остается все меньше. Вы не только защитили страну, но и возродили ее, подарив нам мирное небо и счастье жить, любить, творить. От всей души желаем вам здоровья и долголетия, пусть каждый ваш день будет окружен заботой и вниманием. Вам и вашим семьям мира, счастья и благополучия! Пусть в этот день каждый вспомнит, какой ценой завоевано право на жизнь. Берегите этот хрупкий мир.
С праздником! С Днем Победы!
С любовью и уважением, всегда ваш «Курьер. Среда. Бердск»