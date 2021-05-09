День Победы-2021: парад, салют, «Бессмертный полк» 9 мая в Новосибирске
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День Победы-2021: парад, салют, «Бессмертный полк» 9 мая в Новосибирске

8:56:495/9/2021Фото: Скриншот
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Как отпразднуют День Победы в Новосибирске и пустят ли зрителей на площадь Ленина, где состоится военный парад, узнайте.

В связи с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности парад прошёл с минимальным участием зрителей на площади
Парад в Новосибирске пройдет со зрителями

По традиции празднование Дня Победы в Новосибирске в 2021 году начнется с церемонии возложения цветов к бюсту маршала авиации Александра Покрышкина на Красном проспекте. Начало - в 9.15.

В любое время 9 мая новосибирцы и жители регион могут принести цветы к Вечному огню на Монументе Славы.

Возложение цветов и венков будет проходить на мемориале «Раненый воин» на Заельцовском кладбище, в Первомайском и Советском районах и на других новосибирских мемориалах.

Торжественной митинг в этом году отменили. Но военный парад состоится. И пройдет он с участием зрителей. 9 мая с 7.00 до 12.00 пешеходам закроют доступ в Театральный сквер, перекроют два перекрестка на Красном проспекте — с улицами Орджоникидзе и Щетинкина. Свободный проход организуют на другой стороне Красного проспекта. Зрителей будут пускать на площадь Ленина с улицы Советской через Первомайский сквер, улиц Ленина и Орджоникидзе. Всем, кто хочет посмотреть парад, нужно будет пройти досмотр в контрольно-пропускном пункте и обязательно соблюдать масочный режим. Во время праздничных мероприятий основные магистрали и входы на станцию метро «Площадь Ленина» перекроют.

Начало парада - в 10.00. Откроют его барабанщики. На пересечении улиц Воинской и Ипподромской военные дадут пять холостых залпов в честь Дня Победы. Кроме пеших колонн в параде примет участие военная техника. Зрители смогут увидеть в небе над площадью вертолеты Ми-8 и истребители-перехватчики МиГ-31.

По площади Ленина в память о ветеранах пронесут Знамя Победы и флаги республик СССР. Следом проедут броневики — они провезут флаги всех 17 сибирских дивизий. Шествие флагов начнется сразу после основного парада.
Ориентировочное время — 10.45.

Поскольку акцию «Бессмертный полк» отменили в очном формате, она пройдет в онлайн-режиме. Портреты ветеранов покажут 9 мая на сайтах 2021.polkrf.ru, polk.press, федеральных и региональных телеканалах. Виртуальные колонны Бессмертного полка начнут шествие в 15.00 по местному времени во всех российских регионах.

В Новосибирске портреты участников войны также будут транслировать на уличных видеоэкранах.

Спортивный праздник — легкоатлетическая эстафета - начнется сразу после парада Победы. Эстафета посвящена памяти маршала авиации Александра Покрышкина, трижды Героя Советского Союза.

Всего будет восемь стартов. Перед началом забегов пройдет большой парад участников. Спортивная делегация возложит цветы к бюсту легендарного летчика. Начало - в 11.40.

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