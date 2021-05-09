Почти час ждали маршрутку 11 в Северном - так и не дождались! Кто знает расписание?
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Почти час ждали маршрутку 11 в Северном - так и не дождались! Кто знает расписание?

9:48:215/9/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Как можно уехать?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Надежда:
Сегодня прождали её с Северного в центр с 19:20 до 20:30...но так и не дожидались

Хотелось бы узнать как ходят маршрутка номер 11. Сегодня прождали её с Северного в центр с 19:20 до 20:30...но так и не дожидались. Как можно уехать?
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маршрутка в северном
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