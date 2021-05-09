Почти час ждали маршрутку 11 в Северном - так и не дождались! Кто знает расписание?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Надежда:
Хотелось бы узнать как ходят маршрутка номер 11. Сегодня прождали её с Северного в центр с 19:20 до 20:30...но так и не дожидались. Как можно уехать?
Как можно уехать?
От редакции
Как можно уехать?
На нашем сайте нельзя:
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.