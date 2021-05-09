Антипасха 2021: можно ли работать в огороде на 9 мая на Красную горку?

В церковном и народном календаре 9 мая 2021 года отмечаются Антипасха и Красная горка. С этого дня начинается Фомина неделя, поэтому этот день еще именуют Фоминым воскресеньем.
Вторая неделя после Пасхи посвящена апостолу Фоме, который никак не хотел верить, Что Иисус воскрес. Он хотел лично прикоснуться к Иисусу и к его ранам, чтобы поверить, что тот воскрес. На восьмой день после своего воскресения Иисус пришел к апостолу Фоме и тот поверил в свершившееся чудо и назвал Иисуса Христа Богом и Господом. Именно от этого дня пошло нарицательное "Фома неверующий".
В народе отмечали широко и весело Красную горку. Это был первый день с самой Масленицы, когда начинали играть свадьбы, свататься и водить хороводы. Девушки надевали свои самые красивые сарафаны, украшали головы лентами и венками из полевых цветов, пели песни. Парни присматривали себе невест. От таких красивых гуляний и пошло название дня. "Красивая" - Красная горка.
Считалось, что сватовство или свадьба, совершенные в этот день, сделают брак счастливым и крепким.
В этот день люди старались максимально отдыхать и веселиться. Дома оставались разве что совсем одинокие и несчастливые люди. которые не хотели присоединиться к народным гуляниям. Работы в этот день все откладывались, в том числе и на земле. Женщины проводили обряд с плугом - с ним проходили вокруг деревни и очерченный плугом круг защищал деревню от напастей и неурожая. Мужчин к обряду не допускали.
Запрещалось на Красную горку
- сидеть дома
- работать дома и в огороде
- печалиться
- ссориться и заниматься выяснением отношений