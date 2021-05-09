Троих туристов унесло течением горной реки: Спасатели остановили поиски. Смотрите видео

Трое туристов утонули в Адыгее. Их унесло течением реки Белой в районе поселка Каменномостский. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, инцидент произошел 8 мая в районе «Хаджохской теснины».
Спасателями Адыгейского поисково- спасательного отряда МЧС России проводится обследование каньена реки на рафте. Пожарные местного пожарно-спасательного гарнизона проводят обследование по берегу ниже по течению.
"По состоянию на 21 час 00 минут поисково-спасательные работы приостановлены. Поиск результатов не дал. Продолжение поисков запланировано на утро 9 мая 2021 года", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
По предварительным данным, инцидент произошел, когда один из них попросил знакомого сфотографировать его в реке Белой. В результате он не удержался в воде и стал тонуть.