Троих туристов унесло течением горной реки: Спасатели остановили поиски. Смотрите видео
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Троих туристов унесло течением горной реки: Спасатели остановили поиски. Смотрите видео

11:05:235/9/2021Фото: МЧС
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По предварительным данным, инцидент произошел, когда один из них попросил знакомого сфотографировать его в реке Белой в Адыгее. В результате он не удержался в воде и стал тонуть.

Троих мужчин унесло течением реки в Адыгее. Спасатели ищут

Трое туристов утонули в Адыгее. Их унесло течением реки Белой в районе поселка Каменномостский. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, инцидент произошел 8 мая в районе «Хаджохской теснины».

Спасателями Адыгейского поисково- спасательного отряда МЧС России проводится обследование каньена реки на рафте. Пожарные местного пожарно-спасательного гарнизона проводят обследование по берегу  ниже по течению.

"По состоянию на 21 час 00 минут поисково-спасательные работы приостановлены. Поиск результатов не дал. Продолжение поисков запланировано на утро 9 мая 2021 года", - говорится в сообщении спасательного ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел, когда один из них попросил знакомого сфотографировать его в реке Белой. В результате он не удержался в воде и стал тонуть.

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