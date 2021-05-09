Молитвы на Антипасху: самые сильные молитвы дня

Сегодня в православной церкви на службах вспоминается неверующий апостол Фома, который отказался верить в воскрешение Иисуса Христа, пока сам не прикоснется к Нему, к живому. На восьмой день со Светлого Христова Воскресения Иисус пришел к апостолу, показал ему свои раны и только тогда неверующий апостол поверил в чудо. обратившись к Иисусу со словами Бог и Господь.
В этот день возносят молитвы апостолу Фоме об укреплении веры, об исцелении, о защите от искушений.
Молитва об укреплении веры
«О, благознамени;тый и сла;вный апо;столе Христо;в Фомо;! Егда; на коне;ц веко;в к челове;ком прише;дый Бог избра; тя в ученики; Своя; и даде; ти власть боля;щия исцеля;ти, прокаже;нныя очища;ти, ме;ртвыя воскреша;ти, бе;сы изгоня;ти, тогда; не сих ра;ди, но наипа;че любо;вию прилепи;лся еси; ко Христу;, жела;нием вожделе;в да;же до сме;рти сле;довати по Нем. Сего; ра;ди, а;ще попуще;нием Боже;ственным и не зрел еси; со ины;ми ученики; воскре;сшаго Спа;са, а;ще и отре;клся еси; ве;ровати сему;, до;ндеже вложи;ши перст свой в я;звы гвозди;нныя и вложи;ши ру;ку свою; в ре;бра Его;, оба;че испо;лни Госпо;дь проше;ние се;рдца твоего; и непрело;жно па;ки ве;ру твою; утверди;. Те;мже мо;лим тя: отве;рзи нам о;чи ве;ры, да плотски;м неви;димая явя;тся нам; пода;ждь нам наде;жду на снисхожде;ние Бо;жие, да отча;яние грехо;вное не пожре;т ны; откры;й нам блаже;нство любве;, я;же крепка; есть, я;ко смерть, и еди;на возмога;ет над то;ю, да порабо;тавше Христу; на земли;, воздви;гнем и мы себе; кро;вы Небе;сныя и с тобо;ю и все;ми святы;ми просла;вим пречестно;е и великоле;пое и;мя Отца; и Сы;на и Свята;го Ду;ха. Ами;нь.»
Молитва от искушений диавольских
«О святы;й апо;столе Христо;в Фомо;! Мо;лим тя: сохрани; и соблюди; нас моли;твами твои;ми от искуше;ний диа;вольских и паде;ний грехо;вных и испроси; нам, раба;м Бо;жиим (имена), свы;ше по;мощь во вре;мя неве;рия, да не преткне;мся о ка;мень собла;зна, но неукло;нно ше;ствуем спаси;тельным путе;м за;поведей Христо;вых, до;ндеже дости;гнем о;ных блаже;нных оби;телей ра;йских. Ей, апо;столе Спа;сов! Не посрами; нас, но бу;ди нам помо;щник и покрови;тель во всем житии; на;шем и помози; нам благоче;стно и богоуго;дно житие; сие; вре;менное сконча;ти, христиа;нскую кончи;ну получи;ти и до;браго отве;та сподо;битися на Стра;шнем Суде; Христо;ве; да просла;вим великоле;пое и;мя Отца; и Сы;на и Свята;го Ду;ха, во ве;ки веко;в. Ами;нь.»
Молитва об исцелении
«О святы;й уго;дниче Бо;жий, апо;столе Фомо;! По;двигом до;брым подвиза;вся на земли;, восприя;л еси; на Небесе;х вене;ц пра;вды, его;же угото;вал есть Госпо;дь всем лю;бящим Его;. Те;мже взира;юще на святы;й твой о;браз, ра;дуемся о пресла;внем сконча;нии жи;тельства твоего; и чтим святу;ю па;мять твою;. Ты же, предстоя; Престо;лу Бо;жию, приими; моле;ния на;ша и ко Всеми;лостивому Бо;гу принеси;, о е;же прости;ти нам вся;кое прегреше;ние и помощи; нам ста;ти проти;ву ко;знем диа;вольским, да изба;вльшеся от скорбе;й, боле;зней, бед и напа;стей и вся;каго зла, благоче;стно и пра;ведно поживе;м в ны;нешнем ве;це и сподо;бимся предста;тельством твои;м, а;ще и недосто;йни есмы;, ви;дети блага;я на земли; живы;х, сла;вяще Еди;наго во святы;х Свои;х сла;вимаго Бо;га, Отца; и Сы;на и Свята;го Ду;ха, ны;не и во ве;ки веко;в. Ами;нь.»