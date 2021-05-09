Тела погибших при крушении вертолета обнаружили поисковики
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Тела погибших при крушении вертолета обнаружили поисковики

12:31:555/9/2021Фото: Flickr
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8 мая вертолет, перевозивший двух пассажиров и 200 кг груза, пропал - не вышел на связь.

На Камчатке обнаружен вертолет МИ-8, который пропал с радаров 8 мая

На Камчатке обнаружены обломки воздушного судна и тела погибших в авиакатастрофе.

Около озера Синичкино поисковики заметили обгоревший вертолет МИ-8. На месте крушения помощь уже никому не потребовалась. Комиссия управления авиацией будет теперь расследовать причины трагедии.

Вечером 8 мая появилась информация, что вертолет МИ-8, совершавший перевозку двух человек и 200 кг груза не вышел на связь.

Началась поисковая операция, в которой было задействовано три вертолета и обследовано 280 квадратных километров территории возможного падения авиасудна, пишет "Интерфакс".

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