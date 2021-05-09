Почему должны платить вдвойне за работу на майские праздники с 1 по 10 мая 2021: за какие даты?

В мае россиянам выпали 10 выходных и нерабочих дней. Изначально предполагалось, что выходными днями будут 1, 2 и 3 мая (потому что 1 мая выпало на субботу, выходной день перенесен на 3 мая) и 8, 9 и 10 мая (потому что 9 мая выпало на воскресенье и выходной перенесен на понедельник 10 мая).
Затем к Владимиру Путину направили обращение с просьбой сделать выходными днями числа с 4 по 7 мая 2021 года, чтобы не вызывать дополнительных передвижений россиян и не спровоцировать вспышек заболеваемости коронавирусом.
Президент поддержал предложение и 23 апреля подписал указ №242 о признании 4, 5, 6 и 7 мая нерабочими днями с сохранением средней зарплаты. Конечно, в эти дни не работали только те, чья работа не была необходимостью. Каждая компания определила себе минимальный штат, чтобы успеть выполнить взятые на себя обязательства в срок.
Поскольку эти 4 дня не получили статуса официально выходных или праздничных дней, то производственный календарь остался в неизменном виде.
В двойном размере будут оплачены только выходы на работу 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ, которая предусматривает двойной размер оплаты труда в выходные и праздничные дни.
Начисление зарплаты в дни с 4 по 7 мая 2021 года будет производиться по обычным нормативам.