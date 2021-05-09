Путин пообещал заботиться о комфорте трудовых мигрантов в России

Владимир Путин 8 мая встретился с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы российский президент рассказал о том, что в стране принимаются законы, призванные облегчить жизнь мигрантов на чужбине, сообщает сайт Кремля.
Глава российского государства констатировал факт нехватки рабочих рук в стране во многих отраслях. Для рабочих из соседних государств, которые деньгами помогают родственникам, оставшимся на родине, правительство РФ пытается облегчить условия законного пребывания в России.
-Безусловно, важный вопрос о трудовых мигрантах. Знаю, что это чувствительный вопрос для Таджикистана. Мы всё делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики. Но и достаточно большой объём для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс, - заявил российский лидер.
С 1 мая для иностранцев введено изменение в законодательство, по которому все мигранты должны получить единый электронный документ сроком на 10 лет. В нем будут храниться все текстовые и графические данные о владельце.
В настоящее время в МВД разрабатывает проект, по которому могут быть легализованы трудовые мигранты, у которых имеются нарушения, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".