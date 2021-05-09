Против аптеки СК возбудил уголовное дело из-за невыдачи льготных лекарств 93-летней жительнице Новосибирска

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по факту несвоевременного получения ветераном тыла льготных лекарств. Об этом 9 мая сообщила официальный представитель регионального управления СКР Анастасия Кулешова.
Она уточнила, что возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками аптечного пункта в Новосибирске услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ).
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Следственный комитет в соцетях обнаружил информацию о том, что 93-летняя ветеран тыла столкнулась с проблемами в получении бесплатных лекарств в льготной аптеке Новосибирска. Сообщалось, что все время происходят задержки, а вместо лекарства выдают аналоги, которые неэффективны.
По данному факту следователями была организована проверка. Более того, глава СК России Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате.
-Установлено, что в период с января 2020-го по май 2021 года сотрудники аптечного пункта несвоевременно выдавали лекарственные средства, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности 93-летней женщины, - рассказала Кулешова.
Сейчас региональный СК проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.