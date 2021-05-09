Куда рухнули обломки китайской ракеты, которых так боялось человечество
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Куда рухнули обломки китайской ракеты, которых так боялось человечество

2:07:385/9/2021Фото: Pixabay
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Пристальное внимание за полетом ракеты, выведшей на орбиту модуль космической станции, было приковано из-за возможного риска попадания на земные объекты.

Ступень китайской ракеты благополучно упала в Индийский океан

Китай выпустил заявление о том, что полет ракеты-носителя завершился благополучно, основная ее часть сгорела при входе в атмосферу, обломки упали в Индийский океан.

"9 мая в 10:24 (05:24 мск) обломки второй ступени ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" вошли в атмосферу Земли. Зона приземления расположена в районе 72.47° восточной долготы, 2.65° северной широты. Подавляющее большинство обломков сгорело в процессе входа в атмосферу", - говорится в документе.

Ракета — носитель Long March-5B ("Чанчжэн-5Б", CZ-5B) 29 апреля вывела на орбиту модуль китайской космической станции, которая будет строиться в течение года.

Командование ВС США следило за полетом отработавшей ступени и не могла точно определить траекторию падения обломков из-за большой скорости движения вокруг Земли китайского аппарата, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Пентагон ранее заявлял что не собирается сбивать ракету, так как предполагал, что она упадет в безопасном месте, пишет ТАСС.

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