Самогонный аппарат убил мужчину и его 9-летнюю дочь

В мурманской квартире произошла гибель 31-летнего мужчины и его 9-летней дочери.
После обнаружения погибших было проведено расследование причин смерти родственников, у которых не было обнаружено никаких видимых повреждений. Оказалось, что на газовой плите стоял самогонный аппарат, которые во время производства алкогольного продукта воспламенился и задымился.
Угарный газ, который выделился в процессе, убил двух человек в квартире. В многоквартирном доме никто не заметил признаков возгорания и задымления.
Обстоятельства происшествия установят специалисты после проведения судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз, пишет ТАСС.