Самогонный аппарат убил мужчину и его 9-летнюю дочь
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Самогонный аппарат убил мужчину и его 9-летнюю дочь

2:46:385/9/2021Фото: Pixabay
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После обнаружения погибших было проведено расследование причин смерти родственников, у которых не было обнаружено никаких видимых повреждений.

При производства самогона погибли хозяин и его дочь

В мурманской квартире произошла гибель 31-летнего мужчины и его 9-летней дочери.

После обнаружения погибших было проведено расследование причин смерти родственников, у которых не было обнаружено никаких видимых повреждений. Оказалось, что на газовой плите стоял самогонный аппарат, которые во время производства алкогольного продукта воспламенился и задымился.

Угарный газ, который выделился в процессе, убил двух человек в квартире. В многоквартирном доме никто не заметил признаков возгорания и задымления.

Обстоятельства происшествия установят специалисты после проведения судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз, пишет ТАСС.

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самогонаппаратгибель отца и ребенка
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