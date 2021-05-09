Лишь два участника войны смогли возложить цветы к Вечном огню 9 мая 2021 в Бердске: Осталось 19 живых свидетелей боев и Победы. Смотрите видео и фото
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лишь два участника войны смогли возложить цветы к Вечном огню 9 мая 2021 в Бердске: Осталось 19 живых свидетелей боев и Победы. Смотрите видео и фото

5:01:135/9/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргарита Мартынова
0

Дочери фронтовика вручили медаль "За отвагу", которую завоевал ее отец в 1944 год. Он не вернулся домой. "Бессмертный полк" отменили, но бердчане пришли в монументу Славы с портретами своих героев.

Иван Амосенко и Николай Живодеров - ветераны Великой Отечественной войны

Час Памяти 9 мая 2021 года на монументе Славы в Бердске был посвящен фронтовикам и труженикам тыла Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда, детям войны, тем, кто свято хранит в своем сердце и передает своим детям и внукам память о жестоком военном времени и великой Победе.

- От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! Сколько бы не прошло лет, мы не забудем этой священной даты, потому что мы понимаем цену и значение победы. Основа всего, чем живет наш город сейчас - это мир и свобода, переданная нам нашими предками, прошедшими по дорогам самой жестокой и кровопролитной войны. Нам, потомкам защитников Отечества, завещано беречь Россию и свой город, трудиться во благо города и народа. Сегодня в Бердске проживает 19 ветеранов Великой Отечественной войны. Это меньше одного учебного класса. А когда-то они мальчишками с выпускного бала ушли на фронт. Они были, есть и останутся героями. Они поднимали страну из руин, строили заводы, школы. 9 мая это особый праздник - день памяти и день торжества жизни. Желаю все яркого майского солнца, мира, стабильности, уверенности в завтрашнем дне и новых побед уже на мирном поприще. С днем Великой Победы великого народа! - обратился к собравшимся на монументе Славы мэр Бердска Евгений Шестернин.

Сегодня, 9 мая 2021 года, через 76 лет после окончания войны медаль отца вручили живущей в Бердске дочери героя Галине Никитиной. Стрелок 5 стрелковой роты красноармеец Сметанин Василий Арсентьевич, 1910 года рождения, награжден приказом командира 715 стрелкового полка от 14 сентября 1944 года награжден медалью "За Отвагу". В бою за высоту 10 сентября 1944 года, будучи связным у командира взвода, он бесперебойно доставлял все приказы командирам отделений. Погиб через три дня, 13 сентября 1944 года, в очередном бою.

19 ветеранов Великой Отечественной осталось в живых в Бердске. Двое сегодня мужественно простояли весь час памяти на ногах, не присели ни на минуту. Назовем героев, которым и посвящен это день - Николай Петрович Живодеров, 1926 года рождения, и Иван Федорович Амосенко, 1930 года.

Вместе со своими детьми они возложили цветы к Вечному огню. На монумент Славы в Бердске пришло много людей. Семьи с детьми, бабушки и дедушки - дети войны, молодежь. Много было в этом году молодых людей с цветами, с портретами своих героев войны. Состоялся своего рода несанкционированный "Бессмертный полк", который в 2021 году проходит онлайн.

Шли возлагать цветы к Вечному огню и участники современных войн - в Афганистане, Чечне, Сирии, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, моряки, летчики, десантники.

Цена победы - в списках павших. На стелах монумента Славы в Бердске фамилии погибших в боях за Родину бердчан - кажется, нет им конца. Около 1000 похоронок пришло в Бердск за годы Велико Отечественной. Помним.

Оба дедушки вернулись с Победой , один умер от ран сразу после войны, второй прожил долгую жизнь. Помним.

С Днем Победы!

Час памяти на Монументе Славы в Бердске

фотографию дедушки и прадедушки принесли к Вечному Огню бердчане. Помним.

Наши современники - герои

Победу завоевали люди всех народов Советского Союза

Бессмертный полк в строю

Минута молчания

Минута молчания на Монументе Славы в Бердске

Залпы орудий

Мэр Бердска Евгений Шестернин и председатель совета депутатов Владимир Голубев возлагают венок к Вечному огню

Иван Амосенко возлагает цветы к Вечному Огню

Николай Живодеров, 1926 года рождения, у Вечного Огня

Николай Живодеров возлагает цветы к Вечному Огню

Пусть танки станут игрушками для детей

Пусть будет мир на Земле

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
день победымонумент славывозложение цветов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто в вашей семье воевал в Великой Отечественной?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Манижа поразила иностранцев на первой репетиции "Евровидния-2021". Она будет представлять Россию
    4:45:00 5/9/2021
    Манижа поразила иностранцев на первой репетиции "Евровидния-2021". Она будет представлять Россию
    11 мая – первый рабочий день после отдыха на майские в 2021 году
    4:20:35 5/9/2021
    11 мая – первый рабочий день после отдыха на майские в 2021 году
    Скончался 33-летний мужчина от коронавируса в Новосибирской области. За сутки на 9 мая не он один
    4:07:38 5/9/2021
    Скончался 33-летний мужчина от коронавируса в Новосибирской области. За сутки на 9 мая не он один
    Чиновники опровергли информацию о невыдаче льготных лекарств 93-летней жительнице Новосибирска: "Получает регулярно"
    3:50:26 5/9/2021
    Чиновники опровергли информацию о невыдаче льготных лекарств 93-летней жительнице Новосибирска: "Получает регулярно"
    Сильнейшая магнитная буря мая 2021: точная дата и как ее пережить метеозависмым людям
    3:20:35 5/9/2021
    Сильнейшая магнитная буря мая 2021: точная дата и как ее пережить метеозависмым людям
    Стихийная акция «Бессмертный полк» прошла в Новосибирске: Люди прошли колонной с портретами героев
    3:16:57 5/9/2021
    Стихийная акция «Бессмертный полк» прошла в Новосибирске: Люди прошли колонной с портретами героев
    Самогонный аппарат убил мужчину и его 9-летнюю дочь
    2:46:38 5/9/2021
    Самогонный аппарат убил мужчину и его 9-летнюю дочь
    Минтруд отказался навсегда продлевать майские праздники до 10 дней отдыха
    2:25:43 5/9/2021
    Минтруд отказался навсегда продлевать майские праздники до 10 дней отдыха
    Почему должны платить вдвойне за работу на майские праздники с 1 по 10 мая 2021: за какие даты?
    2:20:16 5/9/2021
    Почему должны платить вдвойне за работу на майские праздники с 1 по 10 мая 2021: за какие даты?
    Куда рухнули обломки китайской ракеты, которых так боялось человечество
    2:07:38 5/9/2021
    Куда рухнули обломки китайской ракеты, которых так боялось человечество