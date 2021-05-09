Лишь два участника войны смогли возложить цветы к Вечном огню 9 мая 2021 в Бердске: Осталось 19 живых свидетелей боев и Победы. Смотрите видео и фото

Час Памяти 9 мая 2021 года на монументе Славы в Бердске был посвящен фронтовикам и труженикам тыла Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда, детям войны, тем, кто свято хранит в своем сердце и передает своим детям и внукам память о жестоком военном времени и великой Победе.
- От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! Сколько бы не прошло лет, мы не забудем этой священной даты, потому что мы понимаем цену и значение победы. Основа всего, чем живет наш город сейчас - это мир и свобода, переданная нам нашими предками, прошедшими по дорогам самой жестокой и кровопролитной войны. Нам, потомкам защитников Отечества, завещано беречь Россию и свой город, трудиться во благо города и народа. Сегодня в Бердске проживает 19 ветеранов Великой Отечественной войны. Это меньше одного учебного класса. А когда-то они мальчишками с выпускного бала ушли на фронт. Они были, есть и останутся героями. Они поднимали страну из руин, строили заводы, школы. 9 мая это особый праздник - день памяти и день торжества жизни. Желаю все яркого майского солнца, мира, стабильности, уверенности в завтрашнем дне и новых побед уже на мирном поприще. С днем Великой Победы великого народа! - обратился к собравшимся на монументе Славы мэр Бердска Евгений Шестернин.
Сегодня, 9 мая 2021 года, через 76 лет после окончания войны медаль отца вручили живущей в Бердске дочери героя Галине Никитиной. Стрелок 5 стрелковой роты красноармеец Сметанин Василий Арсентьевич, 1910 года рождения, награжден приказом командира 715 стрелкового полка от 14 сентября 1944 года награжден медалью "За Отвагу". В бою за высоту 10 сентября 1944 года, будучи связным у командира взвода, он бесперебойно доставлял все приказы командирам отделений. Погиб через три дня, 13 сентября 1944 года, в очередном бою.
19 ветеранов Великой Отечественной осталось в живых в Бердске. Двое сегодня мужественно простояли весь час памяти на ногах, не присели ни на минуту. Назовем героев, которым и посвящен это день - Николай Петрович Живодеров, 1926 года рождения, и Иван Федорович Амосенко, 1930 года.
Вместе со своими детьми они возложили цветы к Вечному огню. На монумент Славы в Бердске пришло много людей. Семьи с детьми, бабушки и дедушки - дети войны, молодежь. Много было в этом году молодых людей с цветами, с портретами своих героев войны. Состоялся своего рода несанкционированный "Бессмертный полк", который в 2021 году проходит онлайн.
Шли возлагать цветы к Вечному огню и участники современных войн - в Афганистане, Чечне, Сирии, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, моряки, летчики, десантники.
Цена победы - в списках павших. На стелах монумента Славы в Бердске фамилии погибших в боях за Родину бердчан - кажется, нет им конца. Около 1000 похоронок пришло в Бердск за годы Велико Отечественной. Помним.