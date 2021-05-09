Благоприятные дни для посадки в открытый грунт и теплицу томатов, огурцов, перцев с 10 по 17 мая 2021

Продолжается месяц интенсивных работ у огородников и дачников - в мае очень многое нужно успеть сделать. От посева и пересадки рассады в теплицы, до подготовки перекапывания земли и подготовки грядок на открытом грунте.
Когда температура в теплице или температура окружающего воздуха достигает +16...+18 градусов, можно начинать высадку рассады помидоров и перцев.
Огурцы более теплолюбивы - их высаживают при температуре не менее +22 градусов.
Лучше всего ориентироваться, помимо погодных условий. на данные лунного календаря и для более лучшего урожая выбирать самые благоприятные дни.
Благоприятные дни для высадки помидоров:
12 и 13 мая
Благоприятные дни для высадки перцев:
10, 11, 12, 14, 15 мая
Благоприятные дни для высадки огурцов:
12, 13, 14, 16 мая
11 мая - новолуние - неблагоприятный день для всех видов работ.