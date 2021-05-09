Манижа поразила иностранцев на первой репетиции "Евровидния-2021". Она будет представлять Россию
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Манижа поразила иностранцев на первой репетиции "Евровидния-2021". Она будет представлять Россию

4:45:005/9/2021Фото: Инстаграм
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Песня Russion Woman впервые за последние годы участия российских исполнителей в Евровидении исполняется на русском языке.

Манижа по национальности таджичка

На YouTube – канале опубликована запись первой репетиции участницы Евровидения-2021 от России Манижи. Ее самобытное исполнение песни на русском языке покорила сердца слушателей во всем мире.

"Наконец-то Россия решила петь на русском. Великолепный язык, удачи", — заключил Paul B из Польши.

Певица выходит на сцену в наряде сшитом из лоскутов, собранных со всех регионов России. В продолжении выступления Манижа одета в ярко-красный комбинезон.

Испольнительница очень естественно ведет себя на сцене Ahoy в Роттердаме, видно, что она сама получает удовольствие от нахождения на данном мероприятии.

"Я говорю вам — королева Манижа может снести крышу любому и зажечь! Пожалуйста, дорогая Европа — голосуй за нее 18 мая! Ты действительно заставляешь гордиться собой. Ты настоящая победительница", — считает Grazel Thaddeus, пишут РИА Новости.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что представляющая Россию на Евровидении-2021 с песней "Russian Woman" Манижа изменила текст песни после критики, прозвучавшей в том числе от депутатов и сенаторов. А СК проводил проверку произведения о русских женщинах.

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