Манижа поразила иностранцев на первой репетиции "Евровидния-2021". Она будет представлять Россию

На YouTube – канале опубликована запись первой репетиции участницы Евровидения-2021 от России Манижи. Ее самобытное исполнение песни на русском языке покорила сердца слушателей во всем мире.
"Наконец-то Россия решила петь на русском. Великолепный язык, удачи", — заключил Paul B из Польши.
Певица выходит на сцену в наряде сшитом из лоскутов, собранных со всех регионов России. В продолжении выступления Манижа одета в ярко-красный комбинезон.
Испольнительница очень естественно ведет себя на сцене Ahoy в Роттердаме, видно, что она сама получает удовольствие от нахождения на данном мероприятии.
"Я говорю вам — королева Манижа может снести крышу любому и зажечь! Пожалуйста, дорогая Европа — голосуй за нее 18 мая! Ты действительно заставляешь гордиться собой. Ты настоящая победительница", — считает Grazel Thaddeus, пишут РИА Новости.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что представляющая Россию на Евровидении-2021 с песней "Russian Woman" Манижа изменила текст песни после критики, прозвучавшей в том числе от депутатов и сенаторов. А СК проводил проверку произведения о русских женщинах.