Стихийная акция «Бессмертный полк» прошла в Новосибирске: Люди прошли колонной с портретами героев
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Стихийная акция «Бессмертный полк» прошла в Новосибирске: Люди прошли колонной с портретами героев

3:16:575/9/2021Фото: Скриншот
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Около 100 человек прошагали колонной по Красному проспекту после парада Победы. Новосибирцы с портретами своих участников войны также стояли вдоль ул. Нарымской.

Несанкционированный "Бессмертны полк" прошел в Новосибирске

Стихийное шествие «Бессмертного полка» состоялось в центре Новосибирска, несмотря на официальный запрет. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 9 мая 2021 года акция проходит в онлайн-режиме из-за опасности распространения коронавируса.

Но новосибирцы решили пройти по улицам, как и прежде, с портретами своих героев. В колонне  шествовали порядка 100 человек - от  площади Свердлова к площади Ленина.
Кроме того, люди стояли с плакатами вдоль Нарымской улицы.

Стихийная акция "Бессмертный полк" прошла сразу после парада Победы на площади Ленина в Новосибирске. Колонна пересекла площадь Ленина и прошла по Красному проспекту до Дома офицеров.

По словам очевидцев, сначала участников несанкционированной акции было несколько человек, но по ходу движения к ним присоединялись все новые и новые люди. Они считают, что ни коронавирус, ни официальные запреты не могут остановить их, желающих отдать дать уважения своим родным, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

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