Стихийная акция «Бессмертный полк» прошла в Новосибирске: Люди прошли колонной с портретами героев

Стихийное шествие «Бессмертного полка» состоялось в центре Новосибирска, несмотря на официальный запрет. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 9 мая 2021 года акция проходит в онлайн-режиме из-за опасности распространения коронавируса.
Но новосибирцы решили пройти по улицам, как и прежде, с портретами своих героев. В колонне шествовали порядка 100 человек - от площади Свердлова к площади Ленина.
Кроме того, люди стояли с плакатами вдоль Нарымской улицы.
Стихийная акция "Бессмертный полк" прошла сразу после парада Победы на площади Ленина в Новосибирске. Колонна пересекла площадь Ленина и прошла по Красному проспекту до Дома офицеров.
По словам очевидцев, сначала участников несанкционированной акции было несколько человек, но по ходу движения к ним присоединялись все новые и новые люди. Они считают, что ни коронавирус, ни официальные запреты не могут остановить их, желающих отдать дать уважения своим родным, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.