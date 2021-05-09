Чиновники опровергли информацию о невыдаче льготных лекарств 93-летней жительнице Новосибирска: "Получает регулярно"

После сообщения в соцсетях о неполучении 93-летней жительницей Новосибирска льготных лекарств, следственные органы провели проверку и возбудили уголовное дело, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Однако в правительстве Новосибирской области заявили, что информация по льготным лекарствам не соответствует действительности.
-Необходимые лекарственные препараты выдаются женщине регулярно. Последний раз – 7 мая текущего года, а до этого 9 апреля текущего года, - заявили в пресс-службе регионального правительства. - При обеспечении льготников используется тот препарат, который закуплен на аукционе.
Как сообщили чиновники, лекарственный препарат может быть назначен, выписан и закуплен по торговому наименованию индивидуально, в исключительных случаях - например, при индивидуальной непереносимости или неэффективности лекарственного средства, подтвержденной заключением врачебной комиссии лечебного учреждения.
Между тем, сам председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ход расследования инцидента под личный контроль.
Как рассказал официальный представитель регионального управления СКР Анастасия Кулешова в воскресенье, возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками аптечного пункта в Новосибирске услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей - ч.1 ст. 238 УК РФ. Была проведена проверка информации о том, что 93-летняя ветеран тыла столкнулась с проблемами в получении бесплатных лекарств в льготной аптеке Новосибирска. Сообщалось, что все время происходят задержки, а вместо лекарства выдают аналоги, которые неэффективны.
-Установлено, что в период с января 2020-го по май 2021 года сотрудники аптечного пункта несвоевременно выдавали лекарственные средства, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности 93-летней женщины, - подчеркнула Кулешова.
Расследование уголовного дела продолжается.