Скончался 33-летний мужчина от коронавируса в Новосибирской области. За сутки на 9 мая не он один
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Скончался 33-летний мужчина от коронавируса в Новосибирской области. За сутки на 9 мая не он один

4:07:385/9/2021Фото: Nso.ru
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Все погибшие - мужчины. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 787 человек.

33-летний мужчина умер от коронавируса в Новосибирске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Новых 72 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки на 9 мая, сообщили в оперативном штабе. Таким образом всего в регионе зарегистрировано 41 758 случаев коронавируса, в том числе у 2 539 детей. С начала пандемии 38 075 пациентов выздоровели, в их числе 16 человек за последние 24 часа.

Вместе с тем за сутки на воскресенье умерли еще три пациента с подтвержденным диагнозом. Это мужчины в возрасте 33, 81 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 787 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 116 пациентов, в том числе 7 детей. По информации оперштаба, в отделениях реанимации находятся 40 человек. На ИВЛ – 7 тяжелых пациентов.

За все время пандемии в Новосибирской области проведено 1 542 083 теста на коронавирус.

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