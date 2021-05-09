Минпросвещения проверяет школьные учебники по истории после критики Путина

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в настоящее время уже начата проверка программ, по которым преподаются уроки истории в школах и колледжах. Внимание уделено разделу по изучению Великой Отечественной войны.
После выступления президента России Владимира Путина об учебниках, в которых нет упоминания о Сталинградской битве, ведомству было поручено проверить качество материала, по которому проходит обучение подрастающего поколения.
Учебник, который раскритиковал глава государства, называется «История России и мира» для 11 класса (ред. Олег Волобуев), по которому проходят уроки в училищах, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
После критики Путина, министр просвещения пообещал исправить ситуацию и усилить курс истории в учебных заведениях страны и сообщил, что после принятия поправок к закону «Об образовании» контроль за качеством учебников усилен.