Бывший муж певицы Пелагеи снова решил жениться

Хоккеист Иван Телегин сделал предложение 29-летней Марии Гончар. Пара отпраздновала радостное событие в Нижневартовске в кругу родных и друзей.
Ранее хоккеист был женат на певице Пелагее. Их совместная жизнь ограничилась тремя годами брака и совместной дочкой — Таисией.
Пока нет информации о дате будущей свадьбы. Пара начала встречаться в 2019 году, когда Иван еще был связан узами брака. После того, как связь Телегина и Гончар стала всем известна, история Пелагеи и Ивана закончилась разводом.
Напомним, сто Пелагея родом из Новосибирска. Она начала карьеру певицы еще будучи девочкой, когда выступала с командой КВН Новосибирского госуниверситета на большом экране.