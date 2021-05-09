Бывший муж певицы Пелагеи снова решил жениться
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Бывший муж певицы Пелагеи снова решил жениться

5:54:005/9/2021Фото: mari_gonchar
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Предложение руки и сердца произошло в Нижневартовске, на родине возлюбленной Ивана Телегина. Напомним, что Пелагея родом из Новосибирска.

Хоккеист сделал предложение возлюбленной

Хоккеист Иван Телегин сделал предложение 29-летней Марии Гончар. Пара отпраздновала радостное событие в Нижневартовске в кругу родных и друзей.

Ранее хоккеист был женат на певице Пелагее. Их совместная жизнь ограничилась тремя годами брака и совместной дочкой — Таисией.

Пока нет информации о дате будущей свадьбы. Пара начала встречаться в 2019 году, когда Иван еще был связан узами брака. После того, как связь Телегина и Гончар стала всем известна, история Пелагеи и Ивана закончилась разводом.

Напомним, сто Пелагея родом из Новосибирска. Она начала карьеру певицы еще будучи девочкой, когда выступала с командой КВН Новосибирского госуниверситета на большом экране.

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