Первый камень стелы «Город трудовой доблести» установили в День Победы в Новосибирске

На площади им. Калинина 9 мая заложили первый камень стелы «Новосибирск — город трудовой доблести». Со знаковым событием новосибирцев поздравил Губернатор Андрей Травников, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального правительства.
«Мы все вместе проделали большую работу в прошлом году. И дело даже не только в том, что было поднято огромное количество исторических архивных документов, подготовлено всё необходимое для принятия решения о присвоении Новосибирску долгожданного звания «Город трудовой доблести». Особенно важно, что мы всколыхнули тысячи и тысячи людей. Сотни тысяч новосибирцев влились в движение по поддержке общей инициативы по присвоению этого звания: трудовые коллективы, десятки руководителей, тысячи сотрудников заводов, вспомнили – какое героическое прошлое за их плечами, и какую они несут ответственность за будущее своих предприятий», — обратился к участникам церемонии Андрей Травников.
Глава региона поздравил новосибирцев с присвоением городу этого высокого звания, с Днём Великой Победы и отметил, что нужно сделать всё возможное, чтобы на месте закладки камня как можно быстрее появился символ, достойный трудового подвига Новосибирска в 1941-1945 годы, достойный присвоенного городу звания.
Напомним, что в Новосибирской области в апреле этого года также учреждён памятный нагрудный знак «Новосибирск – город трудовой доблести». В соответствии с положением о награде памятный знак вручается лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. Первое вручение памятных нагрудных знаков запланировано в июле 2021 года.
Новосибирск внес огромный вклад в Великую Победу. В годы Великой Отечественной войны именно Новосибирск стал крупнейшим центром оборонной промышленности страны. В первые месяцы войны в Новосибирск было эвакуировано оборудование и кадры 32 заводов, четыре НИИ оборонной промышленности, восемь крупных строительных и монтажных трестов, а также проектные институты. Всего в Новосибирскую область прибыло более 300 тысяч рабочих, инженеров и членов их семей.
За годы войны показатели промышленного производства в Новосибирске выросли в 5,3 раза. Новосибирские предприятия в годы войны дали фронту почти треть от общесоюзного арсенала боеприпасов: артиллерийские снаряды, мины, торпеды, патроны, взрывчатку. Здесь выпускали самолёты, прожекторы, радиостанции. И все это стало возможным благодаря самоотверженному труду жителей города, которые, превозмогая все трудности, продолжали работать и вносить свой вклад в общее для всей страны дело, приближая Победу.
Инициатива о присвоении почётного звания получила широкую поддержку новосибирцев – порядка полумиллиона жителей города и области проголосовали за это решение. Звание «Город трудовой доблести» присвоено Новосибирску благодаря такой масштабной поддержке, благодаря слаженной работе регионального Правительства, Губернатора Андрея Травникова, областных депутатов, Председателя Законодательного Собрания региона Андрея Шимкива, мэра Новосибирска Анатолия Локтя, а также федеральной поддержке со стороны депутата Государственной Думы от Новосибирской области Александра Жукова.
Для справки
Город трудовой доблести – почётное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года по инициативе Президента России Владимира Путина «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Оно присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
2 июля, Президент Владимир Путин подписал Указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 20 городам, в том числе — и Новосибирску. Теперь в областном центре должна быть установлена стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу этого высокого звания.