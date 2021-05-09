Неблагоприятные даты для посадки картофеля в мае 2021 по лунному календарю

Никогда заранее нельзя определить точные сроки посадки картофеля. поскольку самый главный критерий подходящего момента - климатические и погодные условия.
Важно, чтобы земля, где будет посажен картофель, прогрелась до нужной температуры и не была слишком сырой. В холодной земле клубни замерзнут и урожая с них не будет, а в слишком сырой - начнут гнить.
По народным приметам определяли сроки посадки так:
- Если на березе распустились листочки размером с монетку
- Когда с черемухи начинает облетать цвет
- Когда первые одуванчики стали белыми
Температура земли на глубине штыка лопаты должна быть не меньше +10 градусов. Ком земли в руках должен при сжатии рассыпаться - чтобы не садить в слишком сырую землю.
Поскольку картофель дает урожай под землей, то оптимальные дни по лунному календарю - это дни убывающей луны.
Соответственно на растущую луну садить картофель нежелательно.
Благоприятные дни
- 13 мая (3 -й лунный день)
- 14 мая (4 -й лунный день)
- 16 мая (6 -й лунный день)
- 17 мая (7 -й лунный день)
- 18 мая (8 -й лунный день)
Хорошие дни
- 12 мая (2 -й лунный день)
- 15 мая (5 -й лунный день)
- 19 мая (9 -й лунный день)
- 20 мая (10 -й лунный день)
- 21 мая (11 -й лунный день)
Нейтральные дни
- 11 мая (30 -й лунный день)
- 22 мая (12 -й лунный день)
- 23 мая (13 -й лунный день)
- 24 мая (14 -й лунный день)
Плохие дни
- 6 мая (25 -й лунный день)
- 7 мая (26 -й лунный день)
- 8 мая (27 -й лунный день)
- 9 мая (28 -й лунный день)
- 10 мая (29 -й лунный день)
- 25 мая (15 -й лунный день)
- 26 мая (16 -й лунный день)
- 27 мая (17 -й лунный день)
- 28 мая (18 -й лунный день)
- 29 мая (19 -й лунный день)
Самые плохие дни
- 1 мая (20 -й лунный день)
- 2 мая (21 -й лунный день)
- 3 мая (22 -й лунный день)
- 4 мая (23 -й лунный день)
- 5 мая (24 -й лунный день)
- 30 мая (20 -й лунный день)
- 31 мая (21 -й лунный день)