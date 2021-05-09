Неблагоприятные даты для посадки картофеля в мае 2021 по лунному календарю
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09.05
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Неблагоприятные даты для посадки картофеля в мае 2021 по лунному календарю

10:20:065/9/2021Фото: pxhere
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Температура земли на глубине штыка лопаты должна быть не меньше +10 градусов. Ком земли в руках должен при сжатии рассыпаться - чтобы не садить в слишком сырую землю.

картофель
Сажать картофель можно по народным приметам

Никогда заранее нельзя определить точные сроки посадки картофеля. поскольку самый главный критерий подходящего момента - климатические и погодные условия.

Важно, чтобы земля, где будет посажен картофель, прогрелась до нужной температуры и не была слишком сырой. В холодной земле клубни замерзнут и урожая с них не будет, а в слишком сырой - начнут гнить.

По народным приметам определяли сроки посадки так:


  • Если на березе распустились листочки размером с монетку
  • Когда с черемухи начинает облетать цвет
  • Когда первые одуванчики стали белыми

Температура земли на глубине штыка лопаты должна быть не меньше +10 градусов. Ком земли в руках должен при сжатии рассыпаться - чтобы не садить в слишком сырую землю.

Поскольку картофель дает урожай под землей, то оптимальные дни по лунному календарю - это дни убывающей луны.

Соответственно на растущую луну садить картофель нежелательно.

Благоприятные дни


  • 13 мая (3 -й лунный день)
  • 14 мая (4 -й лунный день)
  • 16 мая (6 -й лунный день)
  • 17 мая (7 -й лунный день)
  • 18 мая (8 -й лунный день)

Хорошие дни


  • 12 мая (2 -й лунный день)
  • 15 мая (5 -й лунный день)
  • 19 мая (9 -й лунный день)
  • 20 мая (10 -й лунный день)
  • 21 мая (11 -й лунный день)

Нейтральные дни


  • 11 мая (30 -й лунный день)
  • 22 мая (12 -й лунный день)
  • 23 мая (13 -й лунный день)
  • 24 мая (14 -й лунный день)

Плохие дни


  • 6 мая (25 -й лунный день)
  • 7 мая (26 -й лунный день)
  • 8 мая (27 -й лунный день)
  • 9 мая (28 -й лунный день)
  • 10 мая (29 -й лунный день)
  • 25 мая (15 -й лунный день)
  • 26 мая (16 -й лунный день)
  • 27 мая (17 -й лунный день)
  • 28 мая (18 -й лунный день)
  • 29 мая (19 -й лунный день)

Самые плохие дни


  • 1 мая (20 -й лунный день)
  • 2 мая (21 -й лунный день)
  • 3 мая (22 -й лунный день)
  • 4 мая (23 -й лунный день)
  • 5 мая (24 -й лунный день)
  • 30 мая (20 -й лунный день)
  • 31 мая (21 -й лунный день)

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