Врагов выворачивает, что страна помнит героев! А кто враги?

Врагов аж выворачивает от того, что Россия помнит и чтит своих героев. С Днём Победы, страна!
От редакции: А кто враг?
От редакции: А кто враг?
Врагов аж выворачивает от того, что Россия помнит и чтит своих героев. С Днём Победы, страна!
От редакции: А кто враг?
От редакции
С Днем Победы!
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