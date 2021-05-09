Венера в Близнецах дала добро: у трех знаков зодиака улучшатся отношения в любви

Любовь меняется, и текущий астрологический прогноз для трех знаков зодиака улучшается с планетарными изменениями, происходящими в эти выходные.
Венера, планета любви и красоты, принесет многообещающие результаты трем знакам зодиака во время Венеры в Близнецах с 8 мая по 22 июня 2021 года, пишет https://www.yourtango.com/
Разве не приятно думать, что когда Венера восходит в небе, некоторые из нас действительно почувствуют ее могущественное присутствие?
Мы собираемся испытать стимулирующее воздействие Венеры в Близнецах, динамичного воздушного знака, известного своей любопытной и кокетливой натурой.
Венера в Близнецах улучшает отношения трех знаков зодиака: Близнецов, Девы и Стрельца.Это похоже на то, что целый новый мир вот-вот откроется перед этими тремя, но каждый может наслаждаться этой динамической энергией, которая улучшает общение.
Сколько раз вы испытывали чувство « неспособности выразить свои эмоции » - особенно когда дело доходит до желания рассказать этому особенному человеку, что вы «на самом деле» чувствуете?
Мы все прошли через это, и есть очень хороший шанс, что все мы улучшим нашу игру, когда дело дойдет до любви и ее выражения.
Но для Близнецов, Девы и Стрельца все знаки поощряются: «Любите кого-то. Поговорите с людьми. Заботьтесь о других».
И это способствует заметному улучшению их личной жизни с 8 мая.
Вот 3 знака зодиака, чья личная жизнь улучшается во время Венеры в Близнецах с 8 мая по 22 июня 2021 года:
Близнецы (21 мая - 20 июня)Кажется, что в наши дни мир вращается вокруг вас, и это имеет смысл, поскольку Близнецы видны в небе.
8 мая вы почувствуете себя сверхчеловеком, потому что этот новый позитивный сдвиг заставит вас почувствовать себя цельным, законченным и необычайно уверенным, особенно когда речь идет о любви и романтике.
У вас была своя доля плохих отношений , и они напугали вас - вы даже подумывали о полном отказе от любви, но этот ворчащий «херувим» надежды все еще витает вокруг вас, подталкивая вас; ты еще не совсем отказался от любви, хотя и поклялся отомстить.
Что ж, времена меняются, Близнецы, и в эту субботу вы откроете глаза на то, чего вы, возможно, не замечали раньше, например: любовь - в вашей жизни - прямо сейчас.
Есть кто-то, кто ждет, что вы их заметите, и этот человек, скорее всего, тот, с кем вы близки, но которого покинули из-за собственного страха.
Сделай себе одолжение, Джем - попробуй снова полюбить. Не бойтесь, ведь на этот раз любовь на вашей стороне. Сделайте все возможное - без сожалений!
Дева (23 августа - 22 сентября)
То, на что вы смотрите прямо сейчас, Дева - это шанс вернуть себе силу и вернуться в то место, где вы снова уважаете себя.
Что касается любви, это станет для вас совершенно очевидным, как только Венера перейдет в Близнецы 8-го числа.
Это будет происходить во внезапных осознаниях и скачках самооценки, что означает, что вы, наконец, откажетесь от старых моделей давать слишком много тем, кто дает слишком мало.
Вы сбросите шкуру ненависти к себе , что позволит вам привлечь новый опыт - и новую любовь в свою жизнь.
Близнецы умеют открывать врата для честного общения, и иногда такое общение бывает у нас с самими собой.
Вы поговорите с собой в эти выходные, и эффект будет долгим.
То направление, в котором вы сейчас идете, - это то, в котором вы можете привлечь только лучших, что проявится как надежный романтический партнер или возможность встретить кого-то, кто, наконец, находится на вашем уровне - а это означает, что тот, кто уважает себя так же сильно, как вы уважаете свои собственные себя.
Правила целостности, благодаря Венере в Близнецах, и вы получите большую выгоду от этого транзита.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Выражение своих истинных чувств никогда не было проблемой для вас, но когда такой знак, как Близнецы, работает в тандеме с планетой, такой как Венера, начиная с 8 мая, вы, вероятно, можете ожидать, что с вашей стороны произойдет королевская чистка.
Вы тот, у кого есть дар болтливости; вы харизматичны и можете уговорить людей на что угодно ... но можете ли вы открыть свое сердце любви? Эта неделя откроет вам новую перспективу.
И что интересно, вы преуспеете, если сумеете свести к минимуму свою склонность к контролю .
Меньше управляйте людьми вокруг и смотрите, что происходит ... это будет хорошо для вас, потому что те, кто хочет узнать вас лучше, будут видеть вас в другом свете.
Ваша личная жизнь вот-вот выйдет на новый уровень просто потому, что эффект Близнецов заставит вас измерять свои слова - с добротой - в отличие от вашей обычной «честной» болтовни.
Следите за своими словами на этой неделе - вам не нужно быть хозяином всего, а сама любовь хочет занять место в вашей жизни, так что позвольте этому случиться.
Перестаньте осуждать всех вокруг и отдайтесь довериюи возможности того, что вы, Стрелец, тоже можете любить и быть любимым полностью.
Он доступен для вас на этой неделе, так что садитесь в поезд любви сейчас, Стрелец, прежде чем он снова пропустит вашу остановку.