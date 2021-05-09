9 мая потерялся теленок в Бердске
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09.05
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9 мая потерялся теленок в Бердске

10:33:415/9/2021
0

Теленок коричневый с белыми пятнами.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Лиса Алиса:

Пропал теленок на ул.Озерной

Пропал теленок на ул.Озерной.
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пропал теленок
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