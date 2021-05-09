9 мая потерялся теленок в Бердске

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Лиса Алиса:
Пропал теленок на ул.Озерной.
Теленок коричневый с белыми пятнами.
В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Лиса Алиса:
От редакции
А теленка вы видели?
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