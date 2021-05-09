Два дня ищут пропавшего в лесу министра здравоохранения Омска Александра Мураховского. Он лечил Навального после отравления
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Два дня ищут пропавшего в лесу министра здравоохранения Омска Александра Мураховского. Он лечил Навального после отравления

11:44:345/9/2021Фото: © Евгений Софийчук/ТАСС
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Около двух дней назад уехал с турбазы на квадроцикле в лес на северо-западе региона и пропал. Сейчас его ищут более 100 человек.

Волонтеры ищут пропавшего в лесу Александра Мураховского

Около 100 сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС задействованы в поисках министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который около двух дней назад уехал на квадроцикле в лес на северо-западе региона и пропал. В ближайшие сутки группировка будет увеличена за счет волонтеров-поисковиков, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Группировка наращивается, по состоянию на сегодня <в поисках задействованы> порядка 100 человек, это пока сотрудники силовых <структур> - МВД, Росгвардии, МЧС. Завтра группировка будет увеличена, потому что прибывают волонтеры <отрядов> "Лиза Алерт", "Доброспас" - те, кто профессионально занимаются поисками, <будут привлечены> местные жители, охотинспекторы", - рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства также отметил, что в ночное время поисковая операция будет продолжена с использованием фонарей и громкоговорителей.

Установлено, что Мураховский уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая. Около суток знакомые мужчины искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. Поисковую операцию осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками, привлечена техника повышенной проходимости, вертолет и беспилотные летательные аппараты. В результате поисковых мероприятий в воскресенье в 6,5 км от охотничьей базы обнаружен квадроцикл пропавшего, самого мужчины рядом с ним не было.

49-летний Мураховский возглавил омский Минздрав в конце 2020 года. До назначения на эту должность был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1) в Омске. Будучи главврачом, он также занимал пост депутата Горсовета Омска, входил во фракцию "Единая Россия".

Именно в больнице, которой он руководит, лечили Алексея Навального.

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пропал в лесу
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